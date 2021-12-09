Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию с поддержкой Крымской платформы — Кулеба

Ранее Зеленский рассказал, что разработана стратегия по деоккупации и реинтеграции Крыма.

Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию, содержащую поддержку Крымской платформы.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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"Генасамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма. Она содержит важную поддержку Крымской платформы, призывает РФ прекратить опрокидывание на остров оружия и военных, прекратить нарушение свободы мореходства в Черном и Азовском морях 1/2", — написал дипломат.

Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма. Она содержит важную поддержку Крымской платформы, призывает РФ прекратить опрокидывание на полуостров оружия и военных, прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 9, 2021

Стоит отметить, Крымская платформа – это новый международный консультационно-координационный формат, направленный на повышение эффективности международного реагирования на длительную оккупацию Крыма. Деятельность Платформы осуществляется на всех уровнях: от глав государств и правительств и министров иностранных дел – до парламентского и экспертного.

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