Генассамблея ООН соберется для рассмотрения резолюции о выплате репараций Украине

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН соберется 14 ноября, чтобы рассмотреть проект резолюции, предусматривающий создание механизма компенсации Украине ущерба от российской агрессии.

Об этом сообщила спикер председателя Генассамблеи ООН Паулина Кубяк, сообщает Укринформ.

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Она сообщила, что украинская делегация уже направила в ООН соответствующие документы. Украина просит рассмотреть резолюцию "Содействие правовой защите и репарациям Украине".

В документе есть положения, содержащие признание странами ООН необходимости создания компенсационного механизма для возмещения ущерба, нанесенного Украине РФ. В частности, Украина потребует компенсации за вред причиненный имуществу различных форм собственности, физическим и юридическим лицам, экологии и тому подобное.

Заседание Генассамблеи начнется 14 ноября в 17.00 по Киеву.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ продвигают новый тезис по переговорам с Украиной.

Также мы информировали, что Украина назвала условия, по которым будет считать победой в войне с Россией.

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