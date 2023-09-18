Гендерный разрыв в зарплате: Лубинец заявил о дискриминации и недооценке труда женщин

В стране продолжается систематическая дискриминация и недооценка труда женщин.

В Международный день равной оплаты труда, 18 сентября, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обратил внимание на преодоление устойчивого разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами.

Об этом говорилось в сообщении омбудсмена Дмитрия Лубинца в Telegram.

По словам Лубинца, в Украине гендерный разрыв в оплате труда составляет 18,6%. Этот показатель ниже мирового, но больше, чем во многих странах ЕС.

Основными причинами этого омбудсмена называет систематическую дискриминацию и недооценку труда женщин.

"Усовершенствование трудового законодательства, преодоление стереотипов работодателей, повышение уровня мотивации женщин — главная основа того, чтобы тенденция к сокращению гендерного разрыва в оплате труда в Украине стала устойчивой и необратимой", — заявил он.

Между тем, в Украине должны вырасти пенсия и прожиточный минимум. ТСН.ua узнал, как изменятся выплаты. Кабмин принял проект бюджета – 2024, где заложил повышение минимальной пенсии и прожиточного минимума.

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