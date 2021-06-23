Гендиректор БХФЗ Пасечник подал в Печерский суд 5 исков в надежде получить "удобного" судью - СМИ

Все иски идентичны по содержанию.

Сразу 5 исков о защите чести, достоинства и деловой репутации поданы в Печерский суд со стороны директора ПАО НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ) Михаила Пасечника. Все иски идентичны по содержанию, а ответчиками по ним выступают адвокат юридической фирмы Aequo Евгений Левицкий, Фармацевтическая компания "Дарница" и информагентство РБК-Украина.

рактика подачи одинаковых исков является нарушением Гражданского процессуального кодекса и, как правило, говорит о стремлении истца провести манипуляции с автоматической системой распределения дел, говорится в публикации РБК-Украина.

Как пишет издание, информация об исках Пасечника уже содержится в материалах сайта "Судебная власть". Так, гендиректор БХФЗ подал иски 1, 3, 7, 8 и 10 июня. Причем и "предмет спора", и "ответчики" по этим искам одинаковые.

"Из публичных источников мне известно, что с начала июня г-н Пасечник подал в Печерский суд уже пять исков о защите чести и достоинства. Одним из ответчиков во всех исках указан я. Могу предположить, что это связано с моей адвокатской деятельностью по делам в Украине и в Англии касательно действий менеджмента БХФЗ, которые мы квалифицируем как наносящие ущерб БХФЗ и его акционерам", - прокомментировал появление исков от Пасечника адвокат Евгений Левицкий.

Он также добавил, что "обычно одинаковые иски подаются в таком количестве для того, чтобы система автоматического распределения дел между судьями хотя бы один из этих исков распределила на судью, "удобного" истцу. Дополнительной иллюстрацией этого также является то, что все или какие-то из этих исков не оплачены или оплачены не в полном объеме судебным сбором".

РБК-Украина уже направило в Печерский суд запрос о содержании исков в отношении издания, однако ответа пока не получило.

Издание приводит также выдержку из Гражданского процессуального кодекса, в пункте 2 части 2 статьи 44 которого описана похожая ситуация: "В зависимости от конкретных обстоятельств суд может признать злоупотреблением процессуальными правами действия, которые противоречат задаче гражданского судопроизводства, в частности, подача нескольких исков к одному и тому же истцу (истцам) по тому же самому предмету и на тех же самых основаниях, или подача нескольких исков с аналогичным предметом и на аналогичных основаниях, или совершение других действий, целью которых является манипуляция автоматизированным распределением дел между судьями".

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