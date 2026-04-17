Гендиректор ДТЭК Тимченко занял первое место в рейтинге «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса»

Реклама

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко занял первое место в рейтинге "ТОП-50 лидеров украинского бизнеса".

Об этом свидетельствует рейтинг издания delo.ua.

В рейтинге отмечается, что компании, управляемые победителями рейтинга СЕО, являются лидерами в своих отраслях. В частности ДТЭК – в энергетике.

Реклама

Кроме того, Тимченко стал победителем в специальной номинации «Лидер инвестиций в восстановление».

Эту награду получают те руководители, последовательно утверждающие роль своих компаний в восстановлении инфраструктуры Украины.

Ранее Тимченко вошел в "ТОП-25 лучших CEO военного времени" по версии Forbes Ukraine.