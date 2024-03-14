Гендиректор МАГАТЭ ответил, есть ли предпосылки для применения РФ ядерного оружия

Несмотря на громкие заявления, РФ вряд ли готова устраивать ядерное оружие.
На сегодняшний день нет никаких предпосылок для применения ядерного оружия, несмотря на прогнозы президента РФ Владимира Путина.
Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси в четверг, 14 марта, во время пресс-конференции в Токио.
"Я не думаю, что на данный момент мы видим условия для применения ядерного оружия, если говорить о войне в Украине. На данный момент по меньшей мере", - прокомментировал Гросси слова Путина о готовности России к ядерной войне.
По его словам, у каждой ядерной страны есть соответствующая доктрина, которая предусматривает, когда применимо ядерное оружие.
Кроме того, он добавил, что ядерную войну нельзя выиграть, и она никогда не должна вестись.
Напомним, совет управляющих МАГАТЭ поддержал украинскую резолюцию с требованием к РФ срочно вывести из Запорожской атомной электростанции весь несанкционированный персонал, включая военных.
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