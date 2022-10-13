Гендиректор МАГАТЭ в "киевском бункере" обсудил с Кулебой ситуацию на ЗАЭС: фото

Глава Международного агентства по атомной энергии заявил о достигнутом прогрессе по зоне защиты вокруг захваченной оккупантами Запорожской АЭС.

В четверг, 13 октября, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, обсудив ситуацию на Запорожской атомной электростанции. Встреча прошла в "киевском бункере".

Об этом Гросси написал в своем Twitter, опубликовав соответствующие фото.

"В киевском бункере с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой достигаем прогресса в создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС", – написал он в подписях к снимкам.

Как сообщает "Украинская правда", позже в разговоре с журналистами Рафаэль Гросси рассказал, что во время поездки в РФ поднимал перед российской стороной вопрос задержания украинского персонала ЗАЭС, назвав такие действия неприемлемыми.

Как известно, несколько дней назад гендиректор МАГАТЭ встретился с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Напомним, на прошлой неделе Путин подписал указ, согласно которому захваченная оккупантами ЗАЭС будет отдана России. МАГАТЭ считает станцию украинской.

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