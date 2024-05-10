Гендиректор YASNO сообщил, где самая сложная ситуация с энергетикой

После атак РФ сложнейшая ситуация с энергетикой в двух областях.

После российских ударов по объектам энергетики самая сложная ситуация возникла в двух регионах — в Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.

По его словам, в Харькове невозможно обеспечить электричеством 100% потребителей. Ведь из-за российских обстрелов и повреждений энергообъектов от 200 до 250 тыс. харьковчан каждый час имеют отключение света.

"У нас есть два региона, которые страдают больше всего. Первое – это Харьков. У нас есть сетевые ограничения. На каждый час где-то 200-250 тысяч человек находятся без света. Конечно, локальный оператор сетей пытается сделать это достаточно сбалансированно, но на 100% на каждый час невозможно заживить каждого из потребителей", — подчеркнул Коваленко.

Между тем, на Днепропетровщине после массированных обстрелов энергообъектов с марта действуют ограничения для промышленных потребителей.

"В одном из промышленных регионов также действуют промышленные ограничения еще с мартовских обстрелов. Они (ограничения — Ред.) касаются прежде всего промышленности. Это сетевые ограничения", — сообщил директор компании YASNO.

Как сообщалось, Министерство энергетики сейчас обсуждает вопросы повышения тарифов на свет для населения, поскольку нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.

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