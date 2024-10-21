Гендиректором "Укроборонпрома" стал Олег Гуляк: что о нем известно

По словам главы Минстратегпрома, Гуляк хорошо знает срочные нужды войска и является опытным руководителем.

Наблюдательный совет АО "Украинская оборонная промышленность" назначил на должность гендиректора компании Олега Гуляка. Он имеет опыт работы в Минобороны и руководителя направления логистики ВСУ.

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

Как отметил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, Гуляк хорошо знает неотложные нужды войска, является опытным руководителем.

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"Главные задачи, которые стоят теперь перед ним – увеличивать объемы производства и дальше, завершить реформу государственного сектора ОПК и построение эффективной антикоррупционной инфраструктуры", – сказал Сметанин.

Отмечается, что назначению Гуляка предшествовал поиск и оценка кандидатов, которые проводило украинское представительство Odgers Berndtson – международной компании, специализирующейся на подборе руководителей высшего звена.

Кандидатами на должность гендиректора были более 20 человек, из которых в шорт-лист попали трое. Наблюдательный совет провел с ними финальное собеседование и определился с кандидатурой. К собеседованиям были привлечены представители посольств США, Великобритании и Германии.

Председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" Давид Ломджария отметил важность того, что крупнейшую государственную оборонную компанию возглавил человек, имеющий опыт работы в Министерстве обороны Украины и руководителя направления логистики ВСУ.

"Это – профессионал, который прекрасно разбирается в том, что именно нужно для Сил обороны Украины. Он является настоящим лидером: инициативным, ответственным и эффективным. Поэтому мы решили назначить Генеральным директором Общества Олега Гуляка", – рассказал Ломджария.

Сам Гуляк поблагодарил за доверие возглавить "Укроборонпром".

"Наш труд очень важен для достижения Победы над врагом. Впереди много работы, важных задач и новых вызовов. Однако уверен, вместе с нашей командой мы достигнем необходимых результатов", — высказался гендиректор компании.

Биография Олега Гуляка

Генерал-майор Гуляк Олег Викторович родился 8 января 1972 года в Николаевской области.

С 1993 года служит в ВСУ. Начал военную карьеру в должности заместителя командира разведывательной роты аэромобильной дивизии.

Гуляк награжден медалью "За военную службу Украины" и медалью "За добросовестную службу" І и ІІ степени, отличием "Знак почета".

Генерал-майор был командиром 72-го отдельного механизированного батальона 7-й ОМБр украинского миротворческого контингента в Ираке, начальником 16-й ОМБр, командиром 95-й отдельной аэромобильной бригады, начальником Одесской военной академии и заместителем командующего Сил АТО.

Кстати, летом в Украине начал работу первый цех немецкой компании Rheinmetall по ремонту и производству бронетехники. Предприятие было создано совместно с "Укроборонпромом".

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