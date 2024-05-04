"Генерации не хватит": что ждет украинцев во время отопительного сезона

В ближайшие два-три года украинцы каждую зиму и каждое лето будут испытывать нехватку электроснабжения.

О том, что ждет граждан Украины после ударов ВС РФ по энергогенерации, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал на портале "Обозреватель".

Харченко объяснил, что после того, как россияне уничтожили половину украинской энергогенерации, уже появились ограничения для потребителей.

По его словам, на сегодняшний день они касаются промышленных предприятий, работающих в Харьковской и Одесской областях. Дальнейшая ситуация будет зависеть от того, как в Украине будут налаживать децентрализованную генерацию — именно этим занимаются сейчас соответствующие компании и государственные структуры.

"Ориентировочное время, в течение которого будут ощущаться последствия ударов ВС РФ, — ближайшие два-три года. Кроме того, нужно помнить, что ситуация может измениться, поскольку россияне будут продолжать уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру", — сказал он.

Летом 2024 года из-за включения кондиционеров для охлаждения появятся ограничения. Максимум дефицита придется на август, заявил энергетик. Тогда кроме промышленных будут выключать бытовых потребителей.

"Думаю, что, к сожалению, на июль-август без выключения потребителей на уровне, в том числе и частных домохозяйств, не обойдемся. У нас просто физически не хватит генераций, чтобы покрыть все потребление", — отметил он.

Зимой 2024 года что-то прогнозировать сложно, поскольку могут быть новые удары по энергетике. Возможны разные варианты развития событий, поэтому точно что-то сказать нельзя.

Ранее сообщалось, что в осенне-зимний период 2024-2025 годов Украина будет входить с дефицитом электроэнергетических мощностей, величина которого будет определяться способностью защитить энергосистему от обстрелов, а следовательно, от поставок военной помощи от партнеров.

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