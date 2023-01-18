Генерация не покрывает четверти потребления, аварийные отключения применены в восьми областях: список

В то же время из-за потепления потребление будет меньше, чем было вчера, 17 января.

Энергогенерирующие предприятия не покрывают четверти потребления в стране, аварийные отключения применены в восьми областях.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Потребление электроэнергии: прогнозируется несколько меньше, чем вчера. Этому способствует потепление. В то же время сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в вечерний пик потребления. В настоящее время генерация не покрывает четверть потребления в стране", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за превышения лимитов потребления в восьми областях применены аварийные отключения света: в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях Украины. Также в районе боевых действий в Харьковской и Донецкой областях есть повреждения в сетях облэнерго.

Причиной дефицита являются поврежденные электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть в результате российских ракетных и дроновых атак.

Массированные атаки РФ

Напомним, что не имея значительных успехов на фронте, РФ с октября прошлого года начала осуществлять по Украине массированные ракетные обстрелы. Главная цель – энергетические объекты, чтобы оставить украинцев зимой без света, отопления и воды. Так, по состоянию на 18 января враг совершил уже 12 таких атак.

В результате последней атаки, которая произошла 14 января, были существенно повреждены несколько энергоблоков тепловых электростанций. Из-за этого ситуация с электроснабжением в стране значительно ухудшилась.

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