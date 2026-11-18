Дука раскритиковал НАБУ

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Во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады, которое недавно завершилось в здании КГГА, с ответами на вопросы выступил Сергей Дука — один из подозреваемых в резонансном деле НАБУ и САП под названием «Карфаген-2».

Он решил снова усомниться в деятельности антикоррупционного органа НАБУ.

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Сергей Дука о Василии Малюке и НАБУ

В ходе обсуждения члены комиссии поинтересовались обоснованностью прошлых следственных действий СБУ и напомнили слова Василия Малюка о том, что обыски в НАБУ были якобы нейтрализацией российского влияния.

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Дука подтвердил наличие нарушений среди представителей антикоррупционного бюро и заявил о следующем:

«Там были факты сокрытия сотрудниками НАБУ информации о родственниках и контактах за границей. Там был задержан один из сотрудников за государственную измену. Он сейчас осужден, но не за государственную измену, а за передачу информации ДСП», — говорит Дука.

На уточняющий вопрос участников заседания о том, кому именно работник НАБУ якобы передавал информацию, подозреваемый по делу «Карфаген-2» ответил:

«Для государственной измены нужно было установить, кому именно. А эта информация просто появилась в пабликах. Ту информацию, которую он купил у банка, у представителей банка, по сотрудникам, включая СБУ».

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Далее члены ВСК попросили уточнить личность разоблаченного должностного лица. Сергей Дука отметил, что речь идет о детективе Викторе Гусарове.

«Он купил у сотрудника банка информацию, потом кому-то ее передал, и эта информация по сотрудникам правоохранительных органов и СБУ появилась на интернет-ресурсах „ДНР“», — заявил Сергей Дука.

Кто такой Виктор Гусаров

Виктор Гусаров — бывший детектив НАБУ, который был главным фигурантом громкого расследования о возможном агентурном проникновении российских спецслужб в антикоррупционное ведомство.

21 июля 2025 года сотрудники СБУ, Офиса генпрокурора и ГБР провели масштабные обыски у представителей антикоррупционных структур, во время которых в Киеве задержали Гусарова. Силовики тогда заявили о разоблачении вражеского «крота» в рядах бюро.

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По версии следствия, чиновник был причастен к более чем 60 эпизодам передачи данных с ограниченным доступом экс-колеге-правоохранителю — бывшему заместителю руководителя охраны Виктора Януковича, который еще в феврале 2014 года переехал во временно оккупированный Крым. Речь шла о сведениях граждан Украины, полученных из баз данных МВД.

В самом НАБУ после публикации обвинений подчеркнули, что собранные спецслужбами доказательства неправомерных действий касаются периода, когда Гусаров еще не работал в ведомстве, ведь эти события происходили в 2012-2015 годах. Тем не менее детектив провел под стражей в следственном изоляторе 5 месяцев.

На этапе завершения расследования сторона обвинения не смогла собрать достаточно доказательств того, что Гусаров передавал информацию умышленно именно представителю государства-агрессора, поэтому прокурор закрыл производство по подозрению в государственной измене.

В то же время сам фигурант признал вину в несанкционированных действиях с информацией и согласился на закрытие дела по нереабилитирующим обстоятельствам — по истечении сроков давности, поскольку с момента событий прошло более десяти лет. 13 марта 2026 года прокурор подал соответствующее ходатайство, а 4 июня 2026 года Шевченковский районный суд Киева удовлетворил его, окончательно освободив детектива от уголовной ответственности.

Другие заявления Дуки на ВСК

Напомним, генерал-майор СБУ Сергей Дука, который является фигурантом дела НАБУ и САП «Карфаген-2», где его обвиняют в покрытии наркокартеля и мошеннических колл-центров, и который недавно вышел из СИЗО под залог в 65 млн гривен, выступил на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады в помещении КГГА.

Своей вины в деле чиновник не признает. Во время выступления он отрицал наличие конфликта между спецслужбой и антикоррупционными органами, а также заявил, что в прошлом году не было никаких указаний работать против НАБУ, и СБУ не имела отношения к законодательным изменениям антикоррупционной инфраструктуры.

Отдельно Дука остановился на материалах главы НАБУ Семена Кривоноса. По утверждению Дуки, в прошлом Кривонос избежал уголовной ответственности за подкуп избирателей-студентов по амнистированным обстоятельствам, использовав фиктивную запись в ЗАГСе об отцовстве малолетнего ребенка. В то же время Дука отрицал целенаправленный сбор компромата именно на директора бюро, объяснив появление этой информации в конце лета или осенью 2025 года стандартной контрразведывательной работой и закрытостью данных.

В завершение выступления представитель СБУ обвинил антикоррупционные органы в том, что они превратились в рычаг политического влияния на высшее руководство государства и работают ради громкого медийного пиара без судебных результатов.

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