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Генерал-лейтенант Сергей Наев: "Мальчик, ты поправляйся, а родную землю мы защитим!"

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Генерал-лейтенант Сергей Наев: "Мальчик, ты поправляйся, а родную землю мы защитим!"

Фото: Facebook / Командование объединенных сил ВС Украины

Послеоперационный период прошел успешно.

В рамках гражданско-военного сотрудничества при непосредственном участии командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева закуплен аппарат наружной фиксации для коррекции деформации бедренной кости Вадима Бессараба. Юноша пострадал в поселке Елизаветовка Донецкой области, гуляя во дворе собственного дома.

Об этом сообщило Командование Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что первую помощь мальчику оказали украинские военные: привели его в сознание и дали обезболивающее. Впоследствии отвезли в местную больницу. "Лечение было непростым и длительным. Когда нам сообщили, что нужно провести сложную операцию, я обратилась за помощью к военным", — рассказала мама Марина Бессараб.

В медучреждении Вадима успешно прооперировали. Послеоперационный период прошел успешно и мальчик уже готовится к выписке.

Командующий Объединенных Сил ВС Украины со своей стороны пожелал Вадиму скорейшего восстановления сил и крепкого здоровья: "Главное – поправляйся, а родную землю мы защитим".

В свою очередь, мама Вадима поблагодарила тех, кто не только защищает государство, но еще и успевает спасать жизнь маленьких украинцев. "Как мать, я искренне благодарю военных и командующего за своевременную и необходимую помощь в это непростое для нас время", — подчеркнула Марина Бессараб.

Как сообщалось, командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил боевую готовность и слаженность действий подразделений по отражению возможного вторжения противника на северном направлении с территории России и Республики Беларусь.

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Дата публикации
Просмотры
33
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