Генерал-майор Мул больше не начальник: куда перевели скандального пограничника

Теперь Мул будет работать на админдолжности.

Генерал-майора Сергея Мула уволили с должности начальника Южного регионального управления Государственной пограничной службы. Его трудоустроили в Администрации ГПСУ.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Что известно

Журналисты УП получили скриншот документа, которым глава МВД Игорь Клименко согласовал соответствующий перевод. Так, Мул будет занимать должность заместителя директора Департамента организации работы, планирования и контроля ГПСУ.

По имеющейся в УП информации, соответствующий документ о переводе Мула из Южного регионального управления в Киев есть и в Администрации пограничной службы.

Напомним, издание "Украинская правда" опубликовало расследование о том, как в ноябре 2022 года патрульная полиция остановила машину, за рулем которой находился начальник Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины генерал-майор Сергей Мул. После проверки документов полицейские попросили его пройти тест на уровень алкоголя в крови, однако Мул категорически отказался.

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