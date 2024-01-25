Генерал-майор ответил, можно ли из "черных ящиков" Ил-76 узнать, кто был на борту

Пока нет информации, кто именно находился на борту самолета.

Из "черных ящиков" вряд ли можно узнать, были ли на борту самолета Ил-76 военнопленные.

Об этом рассказал генерал-майор и экс-замглавы СБУ Иван Герасимович в эфире КИЕВ24.

По его словам, это, по сути, самописец, прибор, фиксирующий параметры, происходящие с системами в самолете.

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"И к этим техническим вещам добавляются еще записи разговоров экипажа, когда идет обмен информацией с диспетчером и т.д. что говорить там пилоты в это время", – говорит он.

Несмотря на это, вряд ли там есть информация о пленных.

Более того, Россия вряд ли предоставит доступ к "черным ящикам".

Падение Ил-76 – что известно

В среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал тяжелый российский военно-транспортный самолет Ил-76.

В ГУР подтвердили, что вчера должен был состояться обмен пленными, однако отметили, что нет информации, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве.

Напомним, эксперт не исключает, что инцидент с Ил-76 – это фактически заявление о том, что россияне будут убивать пленников за сбитые самолеты.

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