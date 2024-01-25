Генерал-майор ответил, можно ли из "черных ящиков" Ил-76 узнать, кто был на борту

Пока нет информации, кто именно находился на борту самолета.
Из "черных ящиков" вряд ли можно узнать, были ли на борту самолета Ил-76 военнопленные.
Об этом рассказал генерал-майор и экс-замглавы СБУ Иван Герасимович в эфире КИЕВ24.
По его словам, это, по сути, самописец, прибор, фиксирующий параметры, происходящие с системами в самолете.
"И к этим техническим вещам добавляются еще записи разговоров экипажа, когда идет обмен информацией с диспетчером и т.д. что говорить там пилоты в это время", – говорит он.
Несмотря на это, вряд ли там есть информация о пленных.
Более того, Россия вряд ли предоставит доступ к "черным ящикам".
Падение Ил-76 – что известно
В среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал тяжелый российский военно-транспортный самолет Ил-76.
В ГУР подтвердили, что вчера должен был состояться обмен пленными, однако отметили, что нет информации, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве.
Напомним, эксперт не исключает, что инцидент с Ил-76 – это фактически заявление о том, что россияне будут убивать пленников за сбитые самолеты.