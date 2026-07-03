Генерал НАТО раскрыл слабое место России: подробности заявления

Взрывы в России / © ТСН.ua

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Украина постепенно перехватывает инициативу в войне, нанося России удары сразу на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях. Такие действия сокращают экспорт российской нефти, разрушают военную логистику и истощают ресурсы оккупационной армии.

Об этом заявил бывший постоянный представитель США при НАТО генерал-лейтенант Дуглас Люте в интервью программе «Студия Запад».

По его словам, Украина целенаправленно атакует самое чувствительное место российской экономики — энергетический сектор.

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«Украина очень взвешенно сосредоточилась на том, что для Москвы самое важное — способность получать доходы от экспорта энергоносителей», — отметил Люте.

Он утверждает, что в результате этих атак экспортные возможности России уже сократились примерно на 25–30%, что оказывает непосредственное влияние на финансирование войны.

Отдельно генерал обратил внимание на кампанию по уничтожению российской военной логистики.

По его словам, в последние месяцы украинские силы системно наносят удары по железнодорожным узлам, автомобильным дорогам, мостам, складам боеприпасов и транспортной инфраструктуре, обеспечивающей оккупационные войска на Донбассе и в оккупированном Крыму.

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Люте подчеркнул, что это все больше усложняет поставки русской армии. В качестве примера он привел ситуацию в оккупированном Крыму, где, по его словам, из-за дефицита горючего, электроэнергии и воды часть россиян покидает полуостров.

Как война дронов меняет ситуацию на фронте

На тактическом уровне, отмечает генерал, идет масштабное противостояние беспилотников и высокоточного вооружения. Именно это, по его оценке, значительно усложнило какие-либо масштабные наступательные операции и фактически стабилизировало линию фронта.

«Такая война значительно усложняет любое маневрирование и возвращение территорий», — подчеркнул он.

Подытоживая свою оценку, Дуглас Люте заявил, что боевые действия сейчас происходят одновременно на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях.

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По его мнению, именно комплексный подход Украины позволяет постепенно перехватывать инициативу, усиливать давление на Россию и снижать способность финансировать и обеспечивать войну.

Украина «отрезает» Крым — последние новости

Напомним, во временно оккупированном Крыму ночью 3 июля раздалась серия взрывов и работала российская ПВО. Звуки взрывов и стрельбы фиксировали в районе аэродромов Гвардейское, Кача и Саки в Новофедоровке, а также в Бахчисарайском, Сакском и Симферопольском районах.

Кроме того, жители Севастополя сообщили о взрывах возле мыса Фиолент из-за новой атаки беспилотников. В городе Старый Крым и близлежащих селах исчез свет — предварительно удар мог прийтись на большую узловую электроподстанцию «Марьяновка» в Красногвардейском районе, над которой очевидцы заметили густой черный дым. Пока информация о последствиях уточняется.

На днях СБУ атаковала военный аэродром «Саки» во временно оккупированном Крыму. Дроны СБУ попали в цели не менее пяти раз, под удар попала инфраструктура аэропорта, в том числе ангары, где хранилась боевая авиация.

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В частности, в момент атаки в двух ангарах находились истребители Су-30 и Су-30СМ. В ангаре с самолетом Су-30СМ, ориентировочная стоимость которого составляет 30-50 миллионов долларов, зафиксировали пожар.

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