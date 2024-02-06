Генерал предложил депортировать из Европы всех мужчин-украинцев: польские власти ответили

Генерал Вальдемар Скшипчак предложил польскому правительству депортировать всех мужчин-уклонистов из Украины домой. По его мнению, это помогло бы ВСУ провести мобилизацию. В Центре правительственной информации ответили, как правительство Дональда Туска относится к этой идее.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак объяснил, что Украине нужно помочь с мобилизацией, в частности – депортировать из ЕС украинских мужчин, уклоняющихся от службы в армии.

"Это должна быть инициатива правительств в Варшаве, Париже, Праге и где бы они ни были. Эти правительства должны помочь Киеву их депортировать", — сказал он.

Польские журналисты обратились за комментарием в Правительственный информационный центр.

"Что касается вопросов, связанных с призывом на военную службу украинцев, проживающих за границей, в том числе на территории Польши, мы знаем о сложившейся ситуации и о проблеме, которую она создает для украинской стороны. Мы рассматриваем, как мы можем поддержать украинскую сторону. Полагаем, что оптимальным решением было бы урегулирование этих вопросов на европейском уровне”, – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши.

По информации, полученной нами в Министерстве внутренних дел, "никакой работы по этому направлению в МВД не ведется".

В ноябре 2023 года BBC, ссылаясь на данные Евростата, сообщило, что с начала полномасштабной войны 650 000 мужчин призывного возраста уехали из Украины в ЕС.

Напомним, во Львовской области мужчина отказался от мобилизации, потому что "его забрали с улицы и организовали ВЛК за 5 минут".

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