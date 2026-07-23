Генерал раскрыл главную задачу Драпатого: от этого зависит будущее ВСУ

Михаил Драпатый / © Hromadske.ua

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У нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого есть все необходимые знания и практический опыт, чтобы эффективно выполнять свои обязанности.

Об этом заявил генерал-майор в запасе, заместитель министра обороны Украины в 2022-2023 годах в эфире Эспрессо.

«Во-первых, у нового главнокомандующего, генерала Драпатого уже есть опыт этой войны, он уже прошел все необходимые уровни офицера, генерала, которые нужны для того, чтобы компетентно подходить к этой задаче, которую на него возложили», — сказал Гаврилов.

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В то же время, он отметил, что теперь Драпатому необходимо мыслить шире, ведь новая должность предусматривает принятие стратегических решений.

«Ясно, что сейчас ему нужно будет посмотреть шире на многие вопросы, потому что он будет выходить за пределы оперативного видения, он должен понимать более стратегические вопросы», — добавил он.

По словам Гаврилова, новый главнокомандующий не будет работать сам, ведь вместе с ним к выполнению новых задач будет адаптироваться вся команда.

«Также здесь нет большой драмы, потому что он не один, вся команда, которая вместе с ним будет заходить на разные уровни, они также будут этому учиться и это не является, скажем так, проблемой», — отметил генерал-майор.

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Он подчеркнул, что этот процесс станет вызовом, однако имеет вполне реалистичное решение.

«Это вызов, но есть вызов, который имеет свое решение», — сказал Гаврилов.

По его мнению, одной из первоочередных задач Драпатого станет обеспечение бесперебойной работы военных структур, отвечающих за устойчивость обороны.

«Основное для него это то, чтобы сейчас сохранялась нормальная ответственная активность на фронте по всем этим военным структурам, которые отвечают именно за стабильность фронта, а это корпуса, оперативные командования. И там у него огромный опыт именно в этом вопросе».

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Гаврилов выразил надежду, что новый главнокомандующий будет предоставлять больше полномочий корпусам и другим военным формированиям, чтобы они и дальше работали эффективно.

«Поэтому я надеюсь, что просто фактически он будет работать в режиме предоставления больших полномочий именно корпусам и другим, чтобы они работали в том же ритме, в том же режиме, как они делали и при предыдущем главнокомандующем. Здесь я не вижу больших таких вот проблем. Будут определенные вызовы, но эти вызовы абсолютно реалистично могут быть решены», — подчеркнул он.

Отдельно генерал-майор подчеркнул, что ключевым направлением деятельности нового руководителя ВСУ должно стать ускорение технологической модернизации армии.

«Основная сейчас его задача — ускорить трансформацию Вооруженных сил Украины в направлении технологическом, с тем, чтобы мы меньше привлекали людей на поле боя и больше использовали беспилотные платформы», — считает он.

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По мнению Гаврилова, более активное применение беспилотных систем позволит существенно сократить количество военнослужащих, которых необходимо непосредственно привлекать к выполнению боевых задач.

«И для этого нам тогда не нужно будет очень, так скажем, оговорками смотреть на российские идеи по мобилизации и так далее. Так что, если мы сможем заменить максимально людей на поле боя, всю эту работу по решению задач будут выполнять именно эти беспилотные системы», — добавил он.

Гаврилов также выразил убеждение, что приход нового поколения военных руководителей будет способствовать более быстрой адаптации украинского войска к современным условиям войны.

В то же время он отметил, что не ожидает серьезных трудностей для Драпатого в должности главнокомандующего. По его мнению, главными задачами останутся формирование стратегического видения и эффективная координация работы корпусов и оперативных командований.

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«И это поколение молодых генералов, которые сейчас заходят на ключевые должности Вооруженных сил вместе с Министерством обороны. Я надеюсь, что Министерство обороны сформируется также более-менее в трудоспособном состоянии».

По словам Гаврилова, именно эти руководители должны обеспечить ускоренный переход украинской армии к новым принципам войны.

«Они должны ускорить само перевод Вооруженных сил в новые вызовы войны. Потому что враг будет готовиться к последним своим попыткам что-то сделать и мы должны к этому быть готовы с теми ресурсами, которые у нас есть», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что новоназначенный главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатий официально приступил к исполнению обязанностей и прокомментировал назначение на должность начальника Генерального штаба генерал-майора Игоря Скибюка.

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Мы ранее информировали, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на кадровые изменения в высшем командовании ВСУ.

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