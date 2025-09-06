Генерал разведки опроверг распространенные слухи о ракете "Фламинго"

Ракета "Фламинго" / © Associated Press

Нет никаких сомнений в существовании крылатой ракеты «Фламинго», которую называют важнейшей разработкой украинского ВПК, несмотря на слухи, распространяемые в информационном пространстве.

Об этом заявил начальник ГУР МОУ (2015-2016), глава Службы внешней разведки Украины (2020-2021), генерал-лейтенант Валерий Кондратюк в программе Натальи Мосейчук «Время переговоров настало. Мосейчук Podcast» на YouTube-канале.

Генерал разведки отметил, что лично знает человека, который возглавляет предприятие-производителя этой ракеты.

«Нет никаких сомнений, что эта ракета существует и соответствует заявленным характеристикам. Никаких вопросов относительно существования ракеты нет», — сказал Валерий Кондратюк.

Что известно о ракете «Фламинго»

В августе этого года появилось фото и видео испытаний новой украинской крылатой ракеты «Фламинго», разработанной компанией Fire Point. Эксперты подчеркивают, что эта ракета спроектирована так, чтобы эффективно обходить современные системы ПВО.

«Фламинго» является одной из самых современных крылатых ракет: длина, по оценкам экспертов, составляет 10-12 метров, размах крыльев — около 6 метров.

Ракета способна преодолевать до 3000 км, вес боевой части — 1150 кг, отклонение от цели — до 14 метров. В качестве системы навигации используются GPS и инерционная система.

По словам технического директора Fire Point Ирины Терех, сейчас компания производит по одной ракете в день, а к октябрю планирует увеличить темп до семи в день.

30 августа состоялось первое применение крылатых ракет «Фламинго»на поле боя. Этим оружием был нанесен удар по российскому военному объекту на берегу Перекопского залива в районе города Армянск в аннексированном Крыму.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский высказал предположение, что новые украинские ракеты «Фламинго» вполне способны уничтожить незаконно построенный россиянами Крымский мост.

Напомним, компания Fire Point способна быстро развернуть производство баллистических ракет нового поколения FP-7 и FP-9. Ключевым преимуществом является использование наработанных технологий от крылатой ракеты «Фламинго», что позволяет привлекать уже готовые компоненты.