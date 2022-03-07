Генерал РФ, дававший приказ обстреливать Харьков и регион, родился в Чугуеве

Генерал РФ, дававший приказ обстреливать Харьков и регион, родился в Чугуеве

Прокуратура готовит представление по этому факту в суд в Гааге.

Харьков и Харьковская область подвергаются наибольшим атакам со стороны кафиров РФ. Мостовые наносят авиаудары самолеты оккупантов.

Оказалось, что генерал РФ, издающий приказы о бомбардировках городов Харьковщины, является уроженцем Чугуева.

Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Генерал РФ, предоставивший преступные приказы бомбить Харьков, родился в Чугуиве (это Харьковская обл.). Работаем. Гаага", — написала она.