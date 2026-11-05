Генерал СБУ, чиновник Нацполиции и криминальный авторитет: кому НАБУ предъявило подозрения по делу «Карфаген»

НАБУ объявило о предъявлении подозрений

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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о предъявлении подозрения пяти участникам преступной организации, которая была разоблачена накануне в рамках операции «Карфаген».

Об этом сообщило НАБУ.

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Среди подозреваемых — организатор группировки, а также должностные лица Службы безопасности Украины и Национальной полиции. В сообщении говорится, что они использовали служебное положение для прикрытия масштабной преступной деятельности, к которой были причастны мошеннические колл-центры, торговля наркотиками, изготовление контрафактных сигарет и поддельной валюты, а также похищения и пытки людей.

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По данным следствия, преступную организацию создал ранее неоднократно судимый гражданин. К её деятельности он привлек действующих высокопоставленных чиновников СБУ, Офиса генерального прокурора, Национальной полиции, а также представителей криминальной среды.

«Под прикрытием сотрудников правоохранительных органов участники организации обеспечивали функционирование мошеннических колл-центров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев, продажу наркотических средств, а также незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты и т. д.», — говорится в сообщении НАБУ.

Кроме того, по данным правоохранительных органов, участники группировки организовывали заранее спланированные нападения, похищения людей и наносили им телесные повреждения в интересах преступной организации.

В целом, по предварительным данным следствия, в её состав входило не менее 12 человек.

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В чём подозревают пятерых фигурантов

Наибольшее количество подозрений предъявлено предполагаемому организатору и руководителю преступной организации. Ему инкриминируют создание преступной организации и руководство ею, организацию подкупа должностных лиц, пыток и преступлений, связанных с масштабным оборотом поддельной валюты, а также легализацию доходов, полученных преступным путем.

В частности, речь идет о ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины, ч. 3 ст. 27 в совокупности с ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27 в совокупности с ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 27 в совокупности с ч. 3 ст. 199 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Первого заместителя начальника одного из департаментов СБУ подозревают по ч. 3 ст. 255 УК Украины — в участии в преступной организации с использованием служебного положения.

Руководителю одного из департаментов Национальной полиции инкриминируют участие в преступной организации с использованием служебного положения, а также получение должностным лицом неправомерной выгоды. Речь идет о ч. 3 ст. 255 и ч. 4 ст. 368 УК Украины. Последняя статья предусматривает ответственность за получение взятки при отягчающих обстоятельствах.

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Заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области подозревают в участии в преступной организации с использованием служебного положения, пособничестве в пытках и пособничестве в преступлении, связанном с изготовлением или оборотом поддельной валюты. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27 в совокупности с ч. 3 ст. 127 и ч. 5 ст. 27 в совокупности с ч. 3 ст. 199 УК Украины.

Пятому фигуранту, которого следствие считает подчиненным организатора, было предъявлено подозрение в участии в преступной организации и пытках при отягчающих обстоятельствах. Речь идет о ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 127 УК Украины.

Что известно о фигурантах дела

Согласно ранее опубликованной информации об участниках дела, среди пяти подозреваемых числятся:

«Криминал» — Андрей Осипов. Его называют организатором и руководителем преступной организации. По данным следствия, этот ранее неоднократно судимый мужчина вовлек в схему высокопоставленных сотрудников силовых ведомств.

«Аким» — Сергей Дука. Первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, генерал-майор. По имеющимся данным, он отвечал за защиту группировки от внимания со стороны других сотрудников спецслужбы.

«Прайс»— Владимир Ценов. Один из руководителей Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины. Ему вменяют в вину обеспечение прикрытия незаконных колл-центров и гарантию отсутствия полицейских обысков.

«Консультант» — Александр Демьянчук. Заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области. По имеющейся информации, отвечал за безопасность группировки, координировал отдельные направления её преступной деятельности и обеспечивал прикрытие.

«Боксер»— Виталий Рыбалко. Подчинённый организатора, которого характеризуют как исполнителя силовых задач группировки. Согласно обнародованным данным, спортсмен из Житомирской области вместе с другим фигурантом по прозвищу «Паша» непосредственно участвовал в заказных похищениях людей, пытках и жестоких избиениях.

НАБУ готовит обвинения в адрес других участников

В НАБУ и САП сообщили, что работа по документированию деятельности преступной организации продолжается. Правоохранители принимают меры, чтобы предъявить подозрение и другим её участникам.

«НАБУ и САП принимают меры для предъявления подозрения остальным участникам преступной организации», — отметили в антикоррупционных органах.

В рамках этого дела детективы НАБУ задержали генерала СБУ Сергея Дуку, занимающего должность первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности.

ТСН.ua собрал всю известную информацию о новом расследовании в рамках громкого дела «Карфаген».

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