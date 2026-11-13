Генерал СБУ Дука вышел из СИЗО под залог: в чем обвинил НАБУ и САП

Сергей Дука

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Подозреваемый по делу Карфаген Сергей Дука вышел на свободу после того, как за него внесли 65 миллионов гривен залога. Освободившись из-под стражи, он назвал дело местью антикоррупционных органов.

Об этом сообщает ТСН.

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Сергей Дука вышел из СИЗО: что заявил

Всю сумму залога в размере 65 миллионов гривен, которую Высший антикоррупционный суд определил 6 ноября как альтернативу содержанию под стражей, внесли до утра 13 ноября. Средства поступали по частям в течение пяти дней. В общей сложности за решеткой генерал провел девять дней с момента задержания.

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В своем заявлении Сергей Дука отверг обвинения антикоррупционных органов, назвав дело расправой за документирование коррупции среди антикоррупционеров.

По его словам, собранные материалы не получили законного хода из-за прямого запрета сверху.

«Также я хочу подчеркнуть, что я не совершал преступлений, которые мне инкриминируют НАБУ и САП. Я еще раз об этом подчеркиваю. Это месть руководителей антикоррупционных органов за события прошлогодней давности. А именно, документирование сотрудников НАБУ, их коррупционных преступлений и их руководства. А они не были реализованы потому, что это было указание высшего политического руководства государства — не реализовывать материалы по сотрудникам НАБУ. И я могу это доказать», — заявил он.

Кроме того, Сергей Дука заявил, что во время первого этапа операции «Карфаген» сотрудники НАБУ изъяли из кабинета первого заместителя Генерального прокурора Украины Марии Вдовиченко все документы и наработки в отношении работников бюро и приближенных к руководству антикоррупционных органов лиц. По словам генерала СБУ, впоследствии эти материалы были слиты, и у него есть доказательства этого.

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Чиновник обратился к народным депутатам с просьбой инициировать парламентское расследование. Детали документированных злоупотреблений он пообещал озвучить открыто после создания комиссии.

«Я прошу парламентариев создать ВСК и исследовать в установленном законом порядке деятельность руководства НАБУ и САП, их подчиненных по совершению коррупционных преступлений, которые были задокументированы нами, но по причинам, которые я вам уже перед этим сказал, не были реализованы в законном порядке. Если будет парламент, будет ВСК, я все расскажу. Я все дам показания. Это будет открыто, я все расскажу», — подытожил генерал.

Дело «Карфаген» — последние новости

Напомним, прокуроры САП ходатайствовали о содержании Сергея Дуки под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн. По версии следствия, бывший генерал СБУ причастен к преступной организации, покрывавшей деятельность мошеннических колцентров и другому нелегальному бизнесу.

Ранее прокурор САП Николай Карась сообщил, что во время обыска 4 ноября охрана Дуки почти два часа сопротивлялась детективам НАБУ, пока само чиновник топором уничтожал вещественные доказательства. По этому факту ДБР уже начало досудебное расследование.

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Следует отметить, что в рамках операции «Карфаген» антикоррупционные органы установили по меньшей мере 12 возможных участников схемы. Среди них — действующие чиновники СБУ, Офиса генпрокурора, Нацполиции, а также представители криминалитета.

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