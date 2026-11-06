Генерал СБУ крушил телефоны топором, пока его охрана сдерживала НАБУ: новые подробности обыска

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При попытке провести обыск в доме генерала СБУ Сергея Дуки детективы НАБУ столкнулись с вооруженным сопротивлением его охраны, пока сам подозреваемый уничтожал вещественные доказательства топором.

Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Николай Карась во время общения с журналистами.

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Генерал СБУ по делу «Карфаген»: что произошло во время обыска

По данным следствия, 4 ноября около 05:30 детективы НАБУ прибыли с постановлением суда на обыск в квартиру Сергея Дуки. Однако вооруженные люди, охранявшие должностного лица, почти два часа не пускали правоохранителей внутрь.

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«Вооруженные люди, приславшие патрон в патронник, навели лазерные указатели на работников Национального антикоррупционного бюро и этим помешали исполнению постановления следственного судьи об обыске», — отметил Николай Карась.

По словам представителя обвинения, искусственно созданная задержка была использована подозреваемым для уничтожения улик.

«Все это происходило на протяжении там ориентировочно двух один. За это время лицо уничтожало вещественные доказательства. В частности, свои мобильные телефоны, непосредственно топором, что потом было обнаружено и установлено, и мы это хотели в том числе озвучивать по поводу наличия соответствующих рисков», — отметил Николай Карась.

Прокурор подчеркнул, что действия охраны были сознательно направлены на противодействие законным обыскам и только прикрывались постановлением о принятии мер безопасности. По его словам, ни один такой документ не имеет высшей юридической силы по определению следственного судьи.

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Представитель САП подчеркнул, что детективы имели все законные основания для входа в дом, тогда как сопротивление оказывалось исключительно для того, чтобы подозреваемый успел уничтожить доказательства по делу.

Из-за этого инцидента ДБР по заявлению НАБУ открыло уголовное производство по статье о сопротивлении работникам правоохранительных органов. Прокурор подытожил, что сейчас идет досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства происшествия.

В Высшем антикоррупционном суде САП просит арестовать Сергея Дуку с возможностью внесения 100 млн. грн залога. Генерал СБУ подозревается в причастности к преступной организации по делу «Карфаген», которая покрывала мошеннические колцентры и другой нелегальный бизнес.

Операция НАБУ «Карфаген» — последние новости

Напомним, накануне НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной преступной организации. По версии следствия, группировка подкупала высокопоставленных должностных лиц правоохранительных органов, чтобы прикрывать нелегальный бизнес.

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В рамках операции «Карфаген» антикоррупционные органы установили по меньшей мере 12 возможных участников схемы. Среди них — действующие чиновники СБУ, Офиса генпрокурора, Нацполиции, а также представители криминалитета.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что должности, звания и полномочия не могут защищать от ответственности за преступления. Он отметил необходимость независимого расследования и справедливых решений на фоне громких разоблачений правоохранителей.

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