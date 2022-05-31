Генерал СБУ рассказал, как выявить коллаборантов среди власти и куда обращаться

Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун рассказал, как местные жители могут обнаружить предателей среди местных властей.

Он отметил, что коллаборанты обычно ведут себя спокойно, а российские оккупанты в населенном пункте чувствуют себя как дома.

Об этом он сказал 31 мая в эфире телеканала FreeДом.

"Все очень просто. Если человек ведет себя очень спокойно, если в помещение местной администрации спокойно заходят коллаборанты, если нет конфликтов, если вы видите, что местный чиновник общается с решистами спокойно, если видно, что те себя очень свободно чувствуют, значит есть признаки того, что есть договоренности, есть договоренности о том, что в городе все будет под контролем местных властей, а они не трогают определенное количество людей, которые он дал в списке, а дальше уже идет другой уровень — они начинают менять флаги, подтягивать своих людей", – объяснил Виктор Ягун.

Генерал-майор добавил, что коллаборанты могут заниматься волонтерством, помогая оккупантам. Если же вам что-то известно о предателях – нужно сообщать СБУ.

"Есть часть людей, которые начинают волонтерством заниматься, такая информация была под Киевом, Гостомелем, Бучей, когда местные жители помогали оккупантам. Некий синдром обиженного. По спискам они находят бывших правоохранителей, ветеранов АТО, спецслужб, армии. Это говорит о том, что информация была получена от местных, поэтому нужно сразу определяться: кто местный, кто за ними стоит, в каких политических структурах, кто их родственники, как они чувствуют себя и чем занимаются. СБУ начинает проверки, этого тот момент, когда совместно с гражданами будут выявлять возможных коллаборантов", — подчеркнул Ягун.

Напомним, журналисты перехватили разговор двух российских полковников, критикующих военное руководство России и призывающих к военным преступлениям.

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