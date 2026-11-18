Сергей Дука на заседании ВСК / © скриншот с видео

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Генерал Службы безопасности Украины Сергей Дука, который фигурирует в качестве подозреваемого в деле «Карфаген», подтвердил, что его коллеги собирали деньги для внесения залога в размере 65 млн грн. В то же время он заверил, что никто не заставлял сотрудников СБУ участвовать в сборе средств.

Об этом Дука заявил в ходе заседания временной следственной комиссии Верховной Рады, отвечая на вопрос ее председателя Алексея Гончаренко.

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В ходе заседания Гончаренко напомнил, что 13 ноября за генерала СБУ внесли залог в размере 65 млн грн, после чего он вышел из СИЗО. Ранее в СМИ появлялась информация, что необходимую сумму собирали среди сотрудников Службы безопасности Украины.

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Дука заявил, что узнал о сборе средств после освобождения из-под стражи. По его словам, он лично пообщался с коллегами и убедился, что никакого принуждения не было.

«Я могу вам на 100 процентов — я когда уже вышел, когда узнал обо всем этом, и у меня было общение с ребятами — никто никого не заставлял собирать эти деньги», — заявил генерал.

В то же время он выразил возмущение в связи с обнародованием списков сотрудников СБУ, которые могли принять участие в сборе денег. Дука упрекнул СМИ, Высший антикоррупционный суд, Специализированную антикоррупционную прокуратуру и НАБУ в том, что разглашение этих данных, по его мнению, создает угрозу для сотрудников спецслужбы.

«А зачем вы обнародовали списки лиц, сотрудников СБУ, и теперь журналисты звонят этим сотрудникам и задают неудобные вопросы? Может, вы еще кому-то их обнародовали? Может, на каких-то российских интернет-ресурсах? Зачем это делать? Военное время», — сказал он.

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Как генерал Дука объяснил сбор средств

На уточняющий вопрос Гончаренко о том, кто именно организовал сбор, как распространялись реквизиты для перевода денег и откуда Дука узнал об этих обстоятельствах, генерал ответил, что во время пребывания в СИЗО у него не было средств связи.

Он предположил, что инициатива могла исходить от коллектива, с которым он проработал шесть с половиной лет. Дука подчеркнул, что вместе с этими сотрудниками встретил полномасштабную войну, выполнял задачи в ходе боевых действий, в частности участвовал в Херсонской операции и находился с ними в Судже.

«У нас есть свой коллектив. Кому-то это может показаться неудобным. Да, у нас есть братство, взаимоуважение, поддержка. Как это произошло? Я не знаю. Но мне очень приятно, и я искренне благодарен сейчас всем, кто помог мне выйти», — заявил генерал СБУ.

Напомним, что в рамках операции «Карфаген» НАБУ и САП раскрыли крупную преступную организацию, участники которой наладили систематический подкуп высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов с целью прикрытия незаконного бизнеса.

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По версии следствия, важную роль в деятельности организации играл высокопоставленный сотрудник СБУ, генерал-майор под псевдонимом «Аким», который решал проблемные вопросы в своем ведомстве и в прокуратуре, помогал избежать ареста имущества и организовывал необходимые контакты.

Во время обыска и задержания генерал-майор СБУ Сергей Дука разбил топором свои мобильные телефоны, что впоследствии обнаружили и зафиксировали детективы НАБУ.

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