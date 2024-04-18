Генерал СБУ Витюк снимал расстрелы на Майдане со стороны "Беркута" — Следствие.Инфо

В Офисе генпрокурора подтвердили, что мужчина на видео идентифицирован как сотрудник Службы безопасности Украины.

Глава Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в 2014 году был оперативником спецслужбы и снимал, как "Беркут" расстреливает протестующих на Майдане.

Это выяснили журналисты "Следство.Инфо" и обратились в СБУ с запросом по поводу участия генерала Витюка в упомянутых событиях.

Журналисты обратили внимание на видео, снятое 20 февраля 2014 года на пересечении улиц Банковой и Институтской в Киеве. Рядом с "беркутовцами" мужчина в гражданской одежде снимал на свой телефон, как бойцы спецотряда милиции стреляют в митингующих.

Оперативник СБУ во время расстрелов протестующих на Майдане в 2014 году / Фото: скриншот с видео

В ответе на журналистский запрос в Офисе генпрокурора, департамент которого расследует преступления, совершенные во время Революции Достоинства, отметили, что мужчина на видео идентифицирован как сотрудник Службы безопасности Украины.

"Указанное лицо допрошено в качестве свидетеля, однако полезной информации, которая представляла бы доказательный характер или интерес для следствия, с его показаний не получено", — говорится в ответе на запрос.

Бывший руководитель департамента расследований преступлений, совершенных во время Майдана, Сергей Горбатюк подтвердил журналистам "Следствие.Инфо", что в 2019 году допрашивали именно Витюка.

"Видео, которое он снимал со стороны спецподразделения "Беркут", он нам не предоставил. Сказал, что у него украли в спортзале телефон, а видео из Институтской он удалил еще до этого. Никого из стрелявших он тоже не узнал”, — сообщил он.

Сергей Горбатюк также отметил, что до 2019 года сам Илья Витюк, который во время событий на Майдане был оперативником СБУ, самостоятельно не обращался к следователям, хотя "это была его обязанность как представителя правоохранительных структур, а не его право".

Во время столкновений на улице Институтской 20 февраля 2014 года погибли 48 человек, еще 80 получили ранения.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции проводит проверку образа жизни начальника Департамента кибербезопасности СБУ, бригадного генерала Ильи Витюка. Основанием для такой проверки стало расследование "Следствие.Инфо", в котором журналисты обнаружили, что семья Ильи Витюка владеет недвижимостью, рыночная стоимость которой не менее 25,5 млн грн.

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