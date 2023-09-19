Генерал США спрогнозировал, сколько времени нужно для полной деоккупации Украины

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что выбить всю оккупационную российскую армию из Украины – это огромная и долгосрочная задача.

Такое мнение он высказал в интервью Фариду Закарии на канале CNN.

Фото: Associated Press

На вопрос о том, сумеют ли украинцы во время контрнаступления пробиться через плотные оборонительные линии россиян к Азовскому морю, Мелитополю и Мариуполю, Милли ответил: "Посмотрим". По его словам, "пока" не хочет делать прогнозы на этот счет.

"Увидим, что произойдет. Опять же, есть около 200 тысяч российских войск на оккупированной территории Украины. Это контрнаступление хоть и значимо, имеет ограниченные операционные и тактические задачи в том смысле, что даже если они будут достигнуты, они полностью не выбивают россиян, что более широкая задача у президента Зеленского", — пояснил генерал.

По словам генерала, "уйдет очень много времени" на то, чтобы освободить всю Украину от оккупантов. Впрочем, отмечает генерал, он не будет прогнозировать — сколько, ведь "многое могу произойти в войне: можно увидеть общий коллапс, можно увидеть эскалацию и многие другие события".

"Это должно быть очень значительное усилие в течение значительного периода времени. Могу сказать, что на то, чтобы силой вытурить более 200 000 войск, уйдет значительное время. Это очень высокая планка, и на выполнение задания уйдет много времени", — подчеркивает Милли.

Напомним, ранее генерал Милли спрогнозировал, когда прекратится горячая фаза контрнаступления ВСУ. По его словам, активные наступательные действия украинской армии, скорее всего, будут продолжаться 30-45, а затем прекратятся из-за погодных условий.

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