Генерал Тарнавский больше не командует "Донецком": в УП узнали, кто возглавит направление

Генерал Тарнавский

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В командовании оперативно-тактической группировки войск «Донецк» произошли перемены. Бригадный генерал Александр Тарнавский покинул свой пост. Его место занял генерал-майор Виктор Николюк, до этого являвшийся начальником штаба этой же группировки.

Об этом сообщает Украинская правда.

Сама группировка отвечает за одни из самых горячих участков фронта в Донецкой области. Включая Покровск.

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Почему сменился командующий?

По данным «Украинской правды» из источников в Силах обороны, смена командующего ОТУ «Донецк» произошла несколько дней назад. Инициатором этого стал сам Тарнавский, у которого были проблемы со здоровьем.

На его место был назначен 49-летний Виктор Николюк. Он уже несколько месяцев работал начальником штаба в ОТУ «Донецк», поэтому хорошо знаком с текущей ситуацией на фронте. По предположениям одного из собеседников УП, Николюк, вероятно, также заменит Тарнавского в должности командующего 9-го армейского корпуса.

Зона ответственности и предшественник

ОТУ «Донецк» отвечает за несколько сложных участков фронта. В частности, часть российского выступления на дороге Покровск-Константиновка, сам Покровск, границу Донецкой и Днепропетровской областей. А также Новопавловское направление, села Богатырь, Комар.

Александр Тарнавский возглавил ОТУ «Донецк» в декабре 2024 года. Тогда он заменил Александра Луценко после стремительного продвижения российских войск в направлении Покровска.

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Кто такой Виктор Николюк?

Виктор Николюк является героем Украины. Звание присвоено 10 марта 2022 года. Он широко известен как бывший командующий Оперативным командованием «Север», который в 2022 году руководил обороной Чернигова. Одно время Николюк также отвечал за подготовку военнослужащих в командовании Сухопутных войск.

Напомним, на Великомихайловском отрезке фронта не прекращаются ежедневные попытки врага пробиться с юга, в магистральный автодорог Донецк — Запорожье, и расширить зону оккупации на запад, в сторону Запорожской области.

Только накануне наши воины остановили попытки окупантов штурмовать украинские позиции в районе Федоровки, Веселого, Бурлацкого, вблизи Свободного поля и Новоселки. В большинстве своем это атаки малых пехотных групп, и очень часто вперед мчатся решетные штурмовики-мотоциклисты. Воины 71-й отдельной егерской бригады — одни из наших защитников, которые сдерживают нашествие окупантов на этом участке.