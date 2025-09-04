ТСН в социальных сетях

Украина
1755
1 мин

Генерал ВСУ назвал реалистичный сценарий окончания войны

Командующий ДШВ Олег Апостол объяснил, как Украина может победить Россию.

Светлана Несчетная
Олег Апостол

Командующий ДШВ Олег Апостол / © АрмияInform

Украина не может позволить себе потери в войне в масштабах, сравнимых с российскими.

Об этом заявил Командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Олег Апостол в интервью агентству «Укринформ».

«О победе — я реалист. Мы не можем позволить себе потерять миллионы людей, как Россия. Для нас победа — это сохранить народ, государство и выйти на дипломатическое решение на наших условиях. Это будет перемирие, но на украинских условиях», — рассказал он.

Украинский военачальник объяснил, что речь идет о перемирии с реальными гарантиями безопасности — именно к этому стремится президент Украины.

Командующий ДШВ добавил, что военные действия ускоряют процесс отделения Украины от России и укрепляют национальное самосознание. По его словам, важно не забывать уроки прошлого, чтобы не повторять прежних ошибок.

В частности, Апостол напомнил, что опыт 2014 стал фундаментом для более эффективной обороны в 2022-м, позволив Вооруженным силам Украины встретить вторжение гораздо лучше подготовленными.

«Инициатива командиров, нестандартные решения — все это дало нам то, что мы сейчас имеем. В будущем армия должна быть еще более технологичной, современной, опираться на инженерию, дроны, критическое мышление. И мы однозначно должны сделать выводы по тем проблемным вопросам, которые мы не учли», — подытожил он.

Напомним, российское командование опрокидывает подразделения морской пехоты и «ВДВ» в Донецкую область, готовя масштабное осеннее наступление.

