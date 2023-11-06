Генерала Гордейчука уволили с должности начальника лицея им. Богуна: в Сети отреагировали

Сообщается, что его перевалили на новую должность.
В пятницу 3 ноября Героя Украины генерала Гордийчука уволили с должности начальника лицея им. Богуна, взамен его назначили на другую должность в Академии.
Об этом говорится на сайте Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.
Кроме того, об этом написал в Сети руководитель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука.
"Многие годы знаю Героя лично и горжусь этим! Знаю, как много он сделал для реформы училища, для воспитания молодых офицеров-патриотов", — написал он.
Он добавил, что военному было трудно возвращаться в гражданскую жизнь и, в частности, назначение на новую должность помогло ему в этом.
"Как можно было так обойтись с легендой, сапоги которой должны целовать все слуги", — написал он.
Сообщается, что новоназначенным начальником КВЛ им. И. Богуна стал полковник Евгений Камалов.
Как отреагировали в Сети
Как пишут в комментариях под сообщением, сам Гордийчук сейчас назначен заместителем начальника Национального университета обороны.
Многие пользователи возмущаются, мол, увольнение несправедливо.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине начальников ТЦК меняют как перчатки. Так, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уволил нового начальника Львовского территориального центра комплектования Дениса Чаюка всего через месяц после назначения.
Читайте также: