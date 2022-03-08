Генералу РФ, родившемуся в Чугуеве и отдававшему приказы бомбить Харьковщину, объявлено о подозрении

Генералу РФ, родившемуся в Чугуеве и отдававшему приказы бомбить Харьковщину, объявлено о подозрении

Из-за преступных приказов генерала погибли десятки мирных жителей Харьковской области.

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении родившегося в Чугуеве генерал-майора РФ.

Об этом идет речь в телеграмм-канале ведомства.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении уроженцу г. Чугуев Харьковской области, командующему одной из армий военно-воздушных сил противовоздушной обороны РФ, генерал-майору по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей, и по факту нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что указанный генерал-майор отдавал преступные приказы по массовой бомбардировке г. Харькова и Харьковской области, в том числе авиабомбами «ФАБ-500».

В результате указанных действий уроженца г. Чугуева погибли мирные жители, полностью и частично разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медицинские учреждения, учебные заведения и общежития.

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении летчику, подполковнику, заместителю командира одного из авиационных полков ВС РФ, наносившему авиационные удары по Харькову.

Пленный сообщил, что координаты и приказы бомбить Харьков дает генерал Олег Маковецкий, уроженец Чугуева, который всего в нескольких километрах от Харькова.