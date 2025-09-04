Генералу СБУ Витюку избрали меру пресечения

Генерал СБУ Илья Витюк

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бригадному генералу СБУ Илье Витюку, которого подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

Как сообщил Центр противодействия коррупции со ссылкой на трансляцию судебного заседания, судья ВАКС Маркиян Галабала принял решение о применении к подозреваемому меры пресечения в виде залога в размере 9 млн 84 тыс. грн.

Генерал Витюк также должен сдать документы для выезда за границу, воздержаться от общения с рядом лиц, прибывать на вызовы НАБУ и сообщать об изменении места жительства и работы.

Прокурор просил суд избрать Витюку меру пресечения в виде залога в 42 млн грн.

Во время судебного заседания прокурор продемонстрировал переписку в мессенджерах, в которых жена Ильи Витюка перед покупкой квартиры договорилась с риелтором о минимальной скидке на приобретение квартиры (21,4 млн грн вместо 22 млн грн), но в договоре говорилось, что по соглашению сторон оценочная стоимость составила 12,7 млн грн.

Кроме того, прокурор утверждал, что у подозреваемого нет подтверждения законного происхождения части потраченных на покупку квартиры средств в размере 8,8 млн грн.

Защита отмечала, что доходы жены являются вполне законными.

Генерал Витюк во время выступления в суде уверял, что не собирается покидать Украину и ему больно слышать в свою сторону обвинения.

Напомним, ранее НАБУ и САП уличили Витюка в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Однако в СБУ заявили, что антикоррупционные органы не смогли собрать "убедительную доказательную базу". В спецслужбе считают объявление подозрения бригадному генералу Илье Витюку "местью" со стороны НАБУ и САП.

21 июля работники СБУ, ГБР и ОГП провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.

