Генералы РФ доложили Путину об окружении украинских военных в Купянске и Покровской — что говорит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Сообщение об оцеплении до 5 тысяч украинских военных в районе Купянска и Покровска — полная ложь РФ, ориентированная на США.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сказал в телефонном разговоре с телеведущей Аллой Мазур эксклюзивно для ТСН.

«Это полное вранье. И не первая», — прокомментировал президент, подчеркнув, что цель таких сообщений — вызвать панику, но в этот раз фейк ориентирован на США, чтобы создать впечатление, что Россия вроде бы выиграет.

Реклама

По словам Владимира Зеленского, он располагает самой свежей информацией от Генштаба и генерала Александра Сырского. В частности, активность врага вблизи Купянска и Покровска на этой неделе была в полтора-два раза ниже, чем в предыдущие периоды.

Президент подчеркнул, что украинские войска контролируют ситуацию и подобные сообщения — не больше, чем дезинформационные маневры Кремля.

Напомним, ранее аналитик Дмитрий Снегирев назвал истинную цель атак РФ на Покровск. Путину нужно срочно создать «картинку» перед встречей с президентом США Трампом, чтобы доказать, что нет смысла договариваться с украинским президентом Зеленским.

Также известно, что Россия сменила тактику на Покровском направлении и массово применяет бронетехнику, хотя давно этого не делала.