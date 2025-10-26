ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3931
Время на прочтение
1 мин

Генералы РФ доложили Путину об окружении украинских военных в Купянске и Покровской — что говорит Зеленский

Какую информацию имеет президент от нашего Генштаба? Действительно ли тысячи наших бойцов где-то в окружении?

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Генералы РФ доложили Путину об окружении украинских военных в Купянске и Покровской — что говорит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Сообщение об оцеплении до 5 тысяч украинских военных в районе Купянска и Покровска — полная ложь РФ, ориентированная на США.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сказал в телефонном разговоре с телеведущей Аллой Мазур эксклюзивно для ТСН.

«Это полное вранье. И не первая», — прокомментировал президент, подчеркнув, что цель таких сообщений — вызвать панику, но в этот раз фейк ориентирован на США, чтобы создать впечатление, что Россия вроде бы выиграет.

По словам Владимира Зеленского, он располагает самой свежей информацией от Генштаба и генерала Александра Сырского. В частности, активность врага вблизи Купянска и Покровска на этой неделе была в полтора-два раза ниже, чем в предыдущие периоды.

Президент подчеркнул, что украинские войска контролируют ситуацию и подобные сообщения — не больше, чем дезинформационные маневры Кремля.

Напомним, ранее аналитик Дмитрий Снегирев назвал истинную цель атак РФ на Покровск. Путину нужно срочно создать «картинку» перед встречей с президентом США Трампом, чтобы доказать, что нет смысла договариваться с украинским президентом Зеленским.

Также известно, что Россия сменила тактику на Покровском направлении и массово применяет бронетехнику, хотя давно этого не делала.

Дата публикации
Количество просмотров
3931
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie