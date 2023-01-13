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Генератор чуть не уничтожил дом на Львовщине из-за неправильной эксплуатации (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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Генератор чуть не уничтожил дом на Львовщине из-за неправильной эксплуатации (фото)

Фото: ГСЧС

Из-за неправильного использования генератора могло сгореть здание.

В городе Яворов во Львовской области генератор чуть не уничтожил жилой дом из-за неправильной эксплуатации. Забил тревогу сосед, увидевший огонь в соседском дворе.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

После приезда спасателей выяснилось, что там горел генератор. Владельцы дома установили его почти вплотную к своему дому. Существовала угроза перебрасывания пламени на здание. Пожар удалось быстро потушить и не допустить дальнейшего распространения огня.

"В очередной раз подчеркиваем, генераторы являются источником повышенной опасности и должны стоять только на улице на расстоянии не менее 6 метров от ближайшей стены! Из-за неправильной эксплуатации электрогенерирующего устройства можно получить ожоги или поражения током, спровоцировать пожар или отравиться угарным газом, в частности смертельно", — напомнили спасатели.

Напомним, в Киеве жильцы квартиры установили генератор и просверлили небольшое отверстие в стене для выхода угарного газа на улицу. Видео опасного "изобретения" соседей сняли на видео и показали в Сети.

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Дата публикации
Просмотры
149
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