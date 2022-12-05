Генератор, горелка, газовый баллон, буржуйка в квартире – чем они угрожают и как уберечься

К чему сегодня только не прибегают украинцы в ожидании блекаута, чем только не запасаются украинцы, чтобы пережить зиму без света, отопления, воды — генераторы, горелки, газовые баллоны, буржуйки, самодельные аккумуляторы на литии, свечки. И все это пытаются разместить в квартире, в лучшем случае, на балконе.

Забывает об элементарных средствах безопасности, которые, если их не соблюдать, приводят к трагедиям — взрывам и пожарам в квартирах и домах.

Чем опасны альтернативные средства освещения и обогрева

Генератор, работающий в квартире, в любом замкнутом помещении действует так же как автомобиль с рабочим двигателем в замкнутом пространстве, выделяет угарный газ, в результате отравлением которого является смерть.

Газовый баллон, забитый "под завязку", который хранится на балконе или просто когда его заносят с холодной улицы в теплую квартиру, может "пшикнуть". Под влиянием перепадов температуры возрастет давление, клапан выведет избыток газа в квартиру. Образуется взрывчатая смесь, и любая искра приведет к взрыву.

Газовый обогреватель как альтернатива электрическому выжигает кислород в помещении, замещая его CO, угарным газом. А угарный газ очень незаметно заполняет легкие, и человек просто навсегда засыпает.

Поврежденный или перегретый литий-ионный аккумулятор может загореться. Горит он очень интенсивно и погасить его фактически невозможно.

Буржуйка в квартире вообще страшная вещь. Вентиляция в домах не рассчитана на такое большое количество угарного газа, которое будет производить буржуйка. Даже если вывести трубу наружу, останется очень высокая вероятность отравления. Установка печки в квартире чревата также пожаром — термоизоляция пола во многих домах желает лучшего, поэтому вспыхнет ли ламинат или линолеум от сверхвысокой температуры или от вылетающей из печки искры — вопрос времени.

Несколько советов, которые смогут сохранить жизнь

Если решили брать генератор, то очень желательно остановиться на инверторном, в кожухе, чтобы был тихим — 54-58 дБ. Конечно, они дорогие, но более безопасные и не столь громкие.

К генератору обязательно приобрести гофрированный удлинитель выхлопа, и отвести его подальше от окон и дверей – и ваших, и соседей.

Не держите канистру с горючим рядом с генератором.

Если газовый отопитель, то с системой автоматического выключения при недостатке кислорода. Но даже такой отопитель не гарантирует 100% безопасности.

Газовый баллон очень желательно держать на улице. и не заправлять его до краев, в полный объем. Максимум он должен быть заполнен на две трети. Перед заправкой баллона рекомендуют взвешивать тару, чтобы понимать, сколько в нее можно безопасно залить.

Купите несколько автономных датчиков CO, разложите их по комнатам. Они не дорогие и есть в продаже. Датчики будут сигнализировать об опасности, повышенном уровне углекислого газа, что может спасти вам жизнь.

Купите огнетушитель для квартиры, а то и несколько – углекислотный и порошковый. Для обитателей верхних этажей высоток могут потребоваться противогазы с дымным фильтром.

Желательно готовиться не только к блекауту, но и к тому, что украинцы начнут массово греться и пользоваться всеми приборами.

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