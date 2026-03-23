Генератор потребует спецсертификата: кому его не разрешат запускать

Персонал, обслуживающий генераторы, обязан пройти обязательное обучение.

Генератор

Генератор

Кабинет министров Украины внес значительные изменения в порядок обеспечения работы сетей связи в условиях военного положения.

Постановлением №321 установлено, что весь обслуживающий генераторы персонал обязан пройти обязательное онлайн-обучение и получить электронный сертификат, действующий один год. Дополнительно введен единственный чек-лист безопасности, ограничивающий самостоятельное вмешательство операторов в сложные электрические системы.

По данным Минэкономики, для эксплуатации генератора в период военного положения и в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения можно подать декларации вместо получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками и разрешения на начало выполнения работ повышенной опасности и эксплуатации (применения) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности.

Будут ли штрафовать за шум генераторов во время аварийных отключений

В Украине действуют санитарно-гигиенические нормы по шуму. Однако владельцев генераторов не будут штрафовать за превышение уровня громкости при аварийных отключениях света.

Законодательство предусматривает допустимые уровни звука в жилых домах, на придомовых территориях, в помещениях гостиниц, общежитий, в заведениях гражданской инфраструктуры, а также в парках и зонах отдыха.

Рекомендации по установке и обслуживанию генераторов

  • Из-за того, что генераторы не имеют шумоизоляции, звук его работы может вызывать стресс, ухудшать сон и вредить здоровью.

  • Чтобы снизить уровень шума, следует устанавливать генератор на расстоянии шести метров от жилых домов и спальных помещений.

  • Устанавливать генератор следует дальше от окон и входов в здание. Это может спасти жизнь, если генератор будет выбрасывать в воздух угарный газ. Если генератор слишком близко к помещению, газ без цвета и запаха может проникать через отверстия.

  • Заправлять генератор следует топливом надлежащего качества, в составе которого нет свинцовых соединений.

