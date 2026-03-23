- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 475
- Время на прочтение
- 2 мин
Генератор потребует спецсертификата: кому его не разрешат запускать
Персонал, обслуживающий генераторы, обязан пройти обязательное обучение.
Кабинет министров Украины внес значительные изменения в порядок обеспечения работы сетей связи в условиях военного положения.
Постановлением №321 установлено, что весь обслуживающий генераторы персонал обязан пройти обязательное онлайн-обучение и получить электронный сертификат, действующий один год. Дополнительно введен единственный чек-лист безопасности, ограничивающий самостоятельное вмешательство операторов в сложные электрические системы.
По данным Минэкономики, для эксплуатации генератора в период военного положения и в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения можно подать декларации вместо получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками и разрешения на начало выполнения работ повышенной опасности и эксплуатации (применения) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности.
Будут ли штрафовать за шум генераторов во время аварийных отключений
В Украине действуют санитарно-гигиенические нормы по шуму. Однако владельцев генераторов не будут штрафовать за превышение уровня громкости при аварийных отключениях света.
Законодательство предусматривает допустимые уровни звука в жилых домах, на придомовых территориях, в помещениях гостиниц, общежитий, в заведениях гражданской инфраструктуры, а также в парках и зонах отдыха.
Рекомендации по установке и обслуживанию генераторов
Из-за того, что генераторы не имеют шумоизоляции, звук его работы может вызывать стресс, ухудшать сон и вредить здоровью.
Чтобы снизить уровень шума, следует устанавливать генератор на расстоянии шести метров от жилых домов и спальных помещений.
Устанавливать генератор следует дальше от окон и входов в здание. Это может спасти жизнь, если генератор будет выбрасывать в воздух угарный газ. Если генератор слишком близко к помещению, газ без цвета и запаха может проникать через отверстия.
Заправлять генератор следует топливом надлежащего качества, в составе которого нет свинцовых соединений.