Генератор в квартире: что угрожает владельцу и почему это смертельно опасно

Гененратор / © Фото из открытых источников

Использование генераторов в закрытых помещениях или квартирах является грубым нарушением правил пожарной безопасности и создает реальную угрозу жизни. В Черкасской области недавно возник пожар генератора внутри сооружения, а ранее из-за взрыва генератора сгорел большой частный дом популярной блоггерши, погибла ее родственница.

Об этом пишет «Telegraf».

При работе бензиновый или дизельный генератор сильно нагревается, что может вызвать воспламенение мебели и синтетических материалов. Наименьшая утечка горючего или искра способны вызвать взрыв.

Угарный газ (CO) не имеет запаха, и даже десяти минут работы генератора в закрытом пространстве достаточно, чтобы концентрация газа стала смертельной. Токсичные пары быстро распространяются по вентиляционным каналам, угрожая жизни жителей соседних квартир.

Какая может быть ответственность

Запуск генератора в квартире влечет административную ответственность — штраф до 3400 гривен. Если из-за действий владельца произошел пожар, взрыв или отравление, наступает уголовная ответственность:

Статья 270 УКУ — нарушение требований пожарной безопасности (до 3 лет заключения, до 8 лет, если есть погибшие).

Статья 119 УКУ — убийство по неосторожности (в случае смерти от угарного газа).

Статья 194 УКУ — умышленное уничтожение или повреждение имущества (если повреждены соседние квартиры).

Гражданская ответственность включает компенсацию соседям за ремонт, восстановление жилья, уничтоженные вещи или лечение после отравления. Иски могут достигать сотен тысяч гривен.

Если кто-то в доме включает генератор в квартире, жильцы должны вызвать полицию и уведомить ОСМД или управляющую компанию. Инспекторы фиксируют нарушения, а управляющий дома может составить акт и в письменном виде требовать прекращения действий нарушителя. В случае игнорирования — подача заявления по статье 270 УКУ в районный отдел полиции.

Какие безопасные альтернативы

Несмотря на частые отключения света, безопаснее использовать инверторные зарядные станции: они не выделяют угарный газ, не перегреваются и обеспечивают освещение, интернет и работу бытовых приборов.

Напомним, в ГСЧС напоминают о ключевых правилах безопасной эксплуатации: устанавливать генератор только на улице на расстоянии не менее 6 метров от окон и дверей, защищать его от осадков, не заправлять во время работы или сразу после остановки, делать перерывы не менее 30 минут после каждые 5 часов работы и ограничивать доступ детей и животных.