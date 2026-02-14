"Генераторная" инфляция: эксперты рассказали, какие продукты подорожают из-за блекаутов

Отключение света в Украине заставляют бизнес тратить ресурсы на энергию из генераторов

Реклама

Цены на продукты питания в Украине в 2026 году продолжают демонстрировать восходящую динамику , что обусловлено повышением тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей и регулярными отключениями света.

Об этом пишет "Фокус".

Наиболее заметно подорожание ударит по овощам и товарам, требующим специальных температурных условий хранения. Ситуацию усложняет то, что бизнес вынужден тратить колоссальные средства на обеспечение автономной работы при обесточивании.

Реклама

"Золотая" электроэнергия и работа на генераторах

С 9 февраля стоимость электроэнергии для промышленных потребителей достигла рекордных показателей. Как отметил руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, сейчас цена для бизнеса составляет 15 гривен за киловатт, что почти втрое превышает тариф для населения (4,33 грн). Однако главный удар по себестоимости продукции наносят даже не сетевые тарифы, а вынужденный переход на альтернативные источники питания при отключениях.

«Главная проблема – не в цене из сети, а в том, сколько стоит киловатт-час из генератора», – объяснил экономист.

По подсчетам эксперта, средний дизельный генератор потребляет около 2 литров горючего в час. За 8-часовой рабочий день предприятие сжигает около 16 литров дизеля, что стоит около тысячи гривен. Если добавить сюда расходы на смазку, антифриз, амортизацию оборудования и зарплату обслуживающего технику персонала, суммы получаются значительными. В среднем только на энергию с генератора малый бизнес может тратить 700–800 долларов в месяц.

Какие продукты в зоне риска

Повышение предельных цен на рынке электроэнергии увеличивает расход энергоемких производств. Аналитик УКАБ Максим Гопка отмечает, что наиболее чувствительными к росту тарифов являются хлеб и мучные изделия, ведь работа мельниц и пекарен напрямую зависит от стабильного энергоснабжения.

Реклама

Также существенно может подорожать молочная продукция, где значительную часть себестоимости составляют затраты на охлаждение, пастеризацию и хранение. Отдельная категория риска – замороженные продукты, требующие непрерывного охлаждения на всем логистическом пути.

Кроме того, в начале весны традиционно ожидается рост цен на овощи «борщового набора» из-за исчерпания запасов в хранилищах и перехода на более дорогой импорт.

В Инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) также подтверждается, что масштабные разрушения энергетической инфраструктуры будут продолжать оказывать давление на цены. Бизнес вынужден инвестировать в энергонезависимость, и эти расходы будут неизбежно перекладываться на конечного потребителя.

Есть ли предел роста цен

Несмотря на рост расходов, эксперты успокаивают: ценники в магазинах не могут расти до бесконечности. Главным сдерживающим фактором является ограниченная платежеспособность украинцев.

Реклама

Олег Пендзин отмечает, что покупатель «голосует гривной». Если из-за затрат на генераторы украинский сыр станет дороже импортного польского аналога, потребитель выберет более дешевый вариант. Это заставляет отечественных производителей искать компромисс и жертвовать частью прибыли, чтобы остаться конкурентной.

«Цены не растут просто из-за электричества – они растут только настолько, насколько мы готовы заплатить. Если готовности платить нет, цены не поднимутся – бизнес просто прекратит существование», – резюмировал эксперт.

Напомним, цены на гречку, рис и масло могут измениться из-за блекаутов. Аналитик аграрного бизнеса объяснил, почему обесточивание заставят украинцев платить больше за крупы.