Генераторы еще понадобятся: эксперт сделал прогноз относительно следующего отопительного сезона

В течение отопительного сезона россияне снова могут совершать ракетные удары по энергосистеме Украины, в частности, в октябре и ноябре 2023 года.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Моя гипотеза такова: россияне будут накапливать ракеты все лето, а затем попытаются повторить такие же атаки, как в прошлом году. То есть это будет в следующий отопительный сезон, октябрь и ноябрь. Да, с одной стороны у нас будет больше готовности, мы лучше понимаем, что происходит, и значительно лучше подготовимся – и ПВО, и физическая защита – это так, но с другой стороны, для меня на сегодняшний день очевидно, что восстановить прочность энергосистемы тяжелым оборудованием к следующему сезону мы, скорее всего, не успеем", — отметил он .

Эксперт также не исключает возможный дефицит мощности и отключения света.

"Давайте смотреть правде в глаза: мы не можем предсказать, что будет. Я не буду давать деталей, но есть сценарии, по которым, я понимаю, что нам будет очень сложно. Поэтому такая возможность есть, и меня уже несколько раз ваши коллеги спрашивали, я сразу говорю: если вы купили генератор, ни в коем случае не продавайте. Масло замените, бак залейте — и пусть стоит, только включайте время от времени, чтобы не застоялся. Если вы купили павербанк, то тоже почитайте инструкцию, как правильно хранить, и подержите еще год. До победы пусть будут", — резюмировал Харченко.

Напомним, в Украине из-за российских ракетных ударов могут поднять тарифы на электричество для населения. Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, что на подготовку к зиме энергетике нужно около 40 млрд гривен.

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