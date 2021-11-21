"Генетическая мать не чувствовала связь с дочерью": супруги из Италии отказались от младенца, которого родила суррогатная мать-украинка

"Генетическая мать не чувствовала связь с дочерью": супруги из Италии отказались от младенца, которого родила суррогатная мать-украинка

Супруги могут быть привлечены к уголовной ответственности.

В Италии супруги бросили 15-месячного младенца, который был рожден в Украине от суррогатной матери.

Об этом сообщает "Голос на украинском".

Так, итальянская пара приехала в Украину в 2020 году, чтобы благодаря суррогатному материнству стать родителями.

После рождения младенца супруги вернулись в Италию, а ребенка оставили на попечении няни. Женщина долго ухаживала за малышом, но перестала получать плату за свои услуги, а на связь новоиспеченные родители не выходили. Няня обратилась в итальянское консульство, чтобы сообщить об инциденте.

Дипломатическое учреждение признало девочку гражданкой Италии, изготовило ей документы и привезло в Милан.

Сейчас ребенка забрала другая семья в Пьемонте, а Туринский суд по делам несовершеннолетних начал процесс усыновления.

Против генетических родителей-итальянцев открыто дело.

На допросе супруги подтвердили свой отказ от девочки. Причиной тому стало то, что генетическая мать "не чувствовала ее своей дочерью" и потому, не хочет воспитывать ее.

Адвокат пары заявил, что его подзащитные от ребенка не отказывались, но почему не забрали ребенка в Италию, объяснить не смог.

Сейчас прокуратура оценивает возможность уголовной ответственности итальянцев за "оставление несовершеннолетнего".

Напомним, что в Харькове расследуют врачебную ошибку акушерки-гинекологии, из-за которой умерли двое новорожденных от суррогатной матери.

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