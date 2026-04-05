Генетический джекпот: на Буковине женщина дважды родила двойню

Невероятная история из Буковины: Мария Малыш родила вторую пару близнецов спустя восемь лет после первой / © Суспільне

На Буковине семья воспитывает две пары близнецов — мама Мария Малыш родила девочек, а через восемь лет — мальчиков.

Историю счастливой семьи рассказывает «Суспільне».

Мария говорит, что они с мужем планировали ребенка и даже не думали, что через несколько лет станут многодетной семьей. Она отмечает, что очень хотела девочку и планировала назвать ее Никой. На первом УЗИ пара узнала, что детей будет двое.

«Мы были одновременно удивлены и рады. Я обрадовалась, а муж сразу говорил: „Я не знаю, как это все должно быть. Это сразу два ребенка. Это тяжело“, — говорит женщина.

В начале полномасштабного вторжения муж Марии Александр присоединился к Силам обороны и больше года воевал в Луганской области. Но, несмотря на войну, семья решила не откладывать вторую беременность. УЗИ Марию снова ждала неожиданность. Женщина признается, что не могла поверить, когда врач сказала, что детей снова двое.

«Уже на втором УЗИ сказали, что будет двойня. Тогда был настоящий шок. Я сразу подумала, что врач шутит. Я спрашивала где-то трижды. А врач спрашивает: „А что такое, почему вы так удивляетесь?“. А я говорю: „Да у меня двое уже дома есть“», — говорит Мария.

И дочерей, и сыновей Мария доносила до нужного срока. Обе беременности прошли хорошо. Все дети родились весом почти три килограмма после кесарева сечения.

Как оказалось, в ее семье есть генетическая предрасположенность к рождению близнецов. И по дедушке, и по бабушкиной линии есть двойняшки.

Дочери Ника и Виктория говорят, что обрадовались рождению одновременно двух братиков. Уверяют, что помогают маме, пока папа работает за границей.

«Мы очень обрадовались, что нас будет двое — близнецы-девочки и близнецы-братишки», — говорит Вика.

Медицинский директор Черновицкого областного перинатального центра Василий Ринжук рассказывает, что по статистике, на более 40 беременностей — одна многоплодная.

«В первую очередь это генетический фактор. Если в предыдущих поколениях у отца или матери рождались двойни, то растет вероятность их рождения и в этой семье. Выносить двойню непросто, а тройню тем более, ведь это двойная нагрузка на организм женщины», — говорит Василий Ринжук.

По его словам, почти за 40 лет Мария — одна из двух женщин, которые в перинатальном центре Черновцов родили две двойни.

