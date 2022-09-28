Гении решений: ВСУ подожгли вражеский автомобиль пластиковым стаканчиком (видео)

Так, на днях, для того чтобы поджечь автомобиль оккупантов, они использовали пластиковый стаканчик.

Об этом сообщает "Оперативный ВСУ".

На видео видно, как украинские защитники из 60-й бригады ВСУ опробовали очередное изобретение. Они прикрепили к дрону пластиковый стаканчик с зажигательной смесью, сбросили его с высоты и попали прямо в припаркованный в лесополосе вражеский автомобиль. Стаканчик упал на переднюю часть кузова, и смесь загорелась.

Можно сказать, что первое испытание прошло удачно. "Стаканчиковую взрывчатку" усовершенствуют и дальше будут применять против врага.

Отметим, что Украина уважает международное право, поэтому у российских военнослужащих есть возможность добровольно сдаться в плен. Для этого можно позвонить по телефону: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также создан чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), где принимаются обращения от военнослужащих.

Напомним, что в Херсонской области российские оккупанты попытались провести наступательную операцию танками.

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