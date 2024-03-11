Генконсул Украины в Польше выехал на КПП "Дорохуск" – какая причина

Польские протестующие уже несколько месяцев блокируют пункты пропуска с Украиной.

Генеральный Консул Украины в Люблине 11 марта выехал на пункт пропуска "Дорохуск" через сообщения о задержках польскими протестующими пассажирских автобусов перед КПП.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч в Facebook.

"На место немедленно выехал консул Генерального консульства Украины в Люблине. Консулом будут проведены необходимые разговоры на месте, чтобы исключить любые задержки движения пассажирских автобусов. Как и до сих пор, движение легкового транспорта и пассажирских автобусов должно обязательно происходить без всяких препятствий", — говорится в сообщении.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что польская сторона не информировала ГПСУ, что протестующие ограничивают или блокируют движение пассажирских автобусов на территории страны.

По его словам, с учетом того, что польские протестующие находятся на автодорогах до и от границы, нельзя исключать, что проезд автобусов через эти блокадные места может быть затруднен.

Напомним, вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что польские протестующие и полиция останавливают автобусы из Украины, следующие в Польшу и обратно, пассажиров задерживают без объяснения причин.

Читайте также ведущие новости дня: