Генконсульство Украины в одном из городов Польши возобновило выдачу паспортов: что известно

Генеральное консульство Украины в польском Люблине возобновило выдачу паспортов для выезда за границу гражданам, подавшим заявления до 23 апреля. Украинцы смогут получить документы после их доставки в учреждение.

Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал украинский генконсул в Люблине Олег Куць.

"Все документы, которые были поданы на обработку до 23 апреля, в том числе и готовые паспорта, сейчас выдаются всем. Многие граждане переживают, что они заплатили деньги и не смогут получить документы. Нет, все люди получат свои паспорта", — подчеркнул Куц.

По его словам, 23 апреля паспорта не выдавались из-за ожиданий дополнительных разъяснений, но уже с 24 апреля документы выдают в нормальном режиме.

Что касается выдачи документов путешествия – от 23 апреля, пока все украинские системы не будут приведены в соответствии с межведомственным взаимодействием, то консульства Украины за рубежом выдают удостоверение о возвращении.

"Мы не отказываем в предоставлении услуг и совершении консульских действий, а просто временно не можем предоставить такую консульскую услугу", — подчеркнул Куц.

Генконсул объяснил: поскольку многие консульские услуги являются автоматизированными и связаны с тем, что консульства подключены к информационному межведомственному взаимодействию, их нужно привести к требованиям, регламентированным законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета, который вступает в силу 18 мая.

Заметим, что в консульский округ генконсульства в Люблине входят Люблинское, Подкарпатское и Подляское воеводства востока Украины. На территории округа нет отделения украинского государственного предприятия "Документ", которое от имени украинского государства выдает загранпаспорта, удостоверения личности и другие документы гражданам Украины, в то время как такие отделения есть в Варшаве, Кракове, Вроцлаве и Гданьске.

Напомним, с 23 апреля консульства Украины прекратили предоставление услуг мужчинам призывного возраста. Теперь они смогут только оформлять документы для возвращения в Украину.

В ЕС отреагировали на прекращение предоставления консульских услуг украинским мужчинам за рубежом и подчеркнули, что "приняли" такое решение Киева. Впрочем, в комиссии не сообщили, поддерживают его или нет.

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