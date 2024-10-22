Геннадий Боголюбов не имеет никакого отношения к компании Marks and Sokolov LLC (Cilia) и никогда не перечислял на ее счета средства – адвокат

О перечислении таких средств Боголюбовым речь не идет ни в каких материалах проверок.

В последнее время некоторые медиа распространили недостоверную информацию, которую Геннадий Боголюбов перечислил вместе с партнером более 430 тысяч евро на счета компании Marks and Sokolov LLC (Cilia), когда эта компания платила налоги в России. В качестве аргумента использована ссылка на определение Киевского апелляционного суда от 06.10.2023г.

Следует отметить, что Геннадий Боголюбов не имеет к указанной компании никакого отношения и никогда не перечислял ей никаких денежных средств. О перечислении таких средств Боголюбовым речь не идет ни в каких материалах проверок, будь то материалах уголовных производств или судебных решениях.

Более того, материалы уголовного производства, на которое ссылается медиа в публикации. является фигурантом расследования в данном уголовном производстве, его фамилия ни разу не упоминается в данном производстве. как альтернативной меры пресечения в отношении одного из бывших акционеров АО КБ "Приватбанк" (Коломойского И.В.).

"В последнее время мы фиксируем в информационном пространстве все признаки заказной кампании против Геннадия Боголюбова. Это попытка любым способом связать Боголюбова с кампаниями, которые якобы имели отношения со страной-агрессорой при отсутствии даже уголовного производства по нему. Не говоря уже о отсутствие обвинительного приговора по данному делу. Это несомненно нарушает принцип презумпции невиновности и фактически является давлением", — подчеркнул адвокат Алексей Нижник.

Напомним, что СНБО не рассматривает введение санкций против компании JKX Oil&Gas, акционером которой была компания Коломойского и Боголюбова.

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