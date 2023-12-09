Геноцид через похищения детей: Ермак объяснил, почему Украина почти ничего не знает об их судьбе

Глава Офиса президента Андрей Ермак обвинил Россию в систематическом похищении украинских детей во время войны. В то же время у Украины почти нет достоверных сведений о дальнейшей судьбе похищенных детей.

Россия скрывает данные о похищенных в Украине детях и игнорирует любые запросы международного сообщества предоставить соответствующую информацию. Поэтому у Украины почти нет достоверных сведений о них и их дальнейшей судьбе.

Об этом он заявил во время участия в первой, учредительной встрече Международной коалиции за возвращение украинских детей, состоявшейся в Киеве.

"У нас уже много сведений о том, как детей похищают россияне, как они становятся жертвами жестокого обращения, им меняют имена. И речь не о каких-то частных случаях", — рассказал руководитель Офиса президента.

Россияне сами рассказывают, что сменяют имена украинским детям, передают их под опеку россиян, запрещают употреблять украинский язык. Все это доказательство того, что против украинского народа осуществляют геноцид.

"Россияне создают такие системы, которые направлены на то, чтобы уничтожить у детей какие-либо воспоминания об Украине. Этих детей настраивают против Украины, против нашей культуры, нашего языка. Каждый день их насыщают фейками, дезинформируют, говорят, что их родителей убили или что родители отказались от них и не ищут. Условия проживания крайне плохи. Это геноцид. И самое опасное то, что в ХХІ веке нет реальных рычагов влияния, международных организаций, механизмов, чтобы вернуть этих детей домой", — подчеркнул Ермак.

Руководитель ОП убежден, что каждое такое преступление против украинских детей должно быть подробно задокументировано как доказательство будущего расследования не только в Украине, но и в Международном уголовном суде.

Ермак выразил надежду, что благодаря интенсивному обсуждению возвращения детей, которое является одним из пунктов украинской Формулы мира, созданию международной коалиции и рабочей группы, удастся вернуть всех депортированных детей домой, в Украину.

Отметим, что официально известно о примерно 20 тысячах украинских детей, которых Россия незаконно депортировала с территории Украины. Однако настоящее количество похищенных Россией украинских детей может составить сотни тысяч. Это подтвердила вице-премьер Украины, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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