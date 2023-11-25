Геноцид голодом и жестокое преступление: архивные документы о Голодоморе в Украине – фото

Правоохранители показали архив о Голодоморе в Украине.

Министерство внутренних дел на днях передало Музею Голодомора оцифрованные копии более 1000 уголовных дел периода геноцида украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Неописуемая боль всего украинского народа. Ужасная трагедия, которую невозможно забыть и простить. Геноцид голодом. Жестокое и циничное преступление против человечности. Это подтверждают многочисленные свидетельства людей, сохранившихся в архивах", — отметили в МВД.

Архивные документы о Голодоморе в Украине / Фото: Министерство внутренних дел Украины

Архивные документы о Голодоморе в Украине / Фото: Министерство внутренних дел Украины

Архивные документы о Голодоморе в Украине / Фото: Министерство внутренних дел Украины

Как отметил глава МВД Игорь Клименко, почти сто лет спустя враг не отказался от своей цели – уничтожить нашу идентичность, отобрать свободу и лишить независимости.

"Тщательно собираем доказательства, документируем все военные преступления оккупантов. Они обязательно за все будут отвечать. Никогда не уступим нашу свободу. Должны пройти этот путь, сплоченно и без боязни. Должны победить зло, чтобы никогда больше не допустить трагедий. Должны помнить черные страницы истории, ведь национальная память – составляющая нашей безопасности", — подчеркнул министр внутренних дел.

Напомним, Владимир и Елена Зеленские почтили жертв Голодомора – фото.

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