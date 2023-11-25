Геноцид украинцев: МВД обнародовало уникальные уголовные дела о каннибализме в 1932-1933 годах (видео)

Особенность всех дел состоит в их политизации и подлоге.

Голодомор – самое жестокое и садистское преступление кремля, совершенное по отношению к украинцам.

Министерство внутренних дел в проекте "Реальная история" показывает доказательства этого преступления. Обнародуются уникальные документы – уголовные дела о людоедстве в период Голодомора.

В государственном архиве Министерства внутренних дел Украины хранятся 1022 дела о каннибализме в 1932-1933 годах. Следует заметить, это лишь количество уголовных дел, открытых советской милицией. Были и групповые случаи.

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"Я бы очень хотела, чтобы те материалы, которые сегодня открыты, дали толчок для серьезных исторических правовых и других научных исследований. Это очень серьезный пласт для исследований физиологов, психиатров. Это доведение человека до каннибализма. Я бы очень хотела, чтобы наше общество через такую призму приняло эти факты. Люди, которые прибегали к каннибализму, — это жертвы Голодомора", — подчеркнула Государственный секретарь МВД Инна Ящук.

Среди обнародованных документов – дело Сторчеус Анны Ивановны. Из-за голода умер ее муж и трое детей. Последнего четвертого ребенка, девочку по имени Надежда, женщина убила и съела.

Особенность всех дел состоит в их политизации и подлоге. То есть внешне они соответствовали законодательству. Формально было проведено расследование, установлен факт преступления, обнаружены виновные. Однако жертв, людей доведенных режимом до каннибализма, осуждали за совершение убийства.

Механизмы искусственного голода и факт доведения людей до отчаяния и сумасшествия в материалах дел не документируется. Психиатрические экспертизы почти не проводятся, медики в выводах пишут "вид туповатый, глаза блестят". Так, например, шла речь по делу от мая 1933 года об обвинении женщины по имени Марцелина Антоновна.

Кроме того, среди архивных дел немало касаются трупоедства. Так, в деле Яровой М. К. В материалах дела отмечено, что после смерти малолетнего ребенка от голода, вместо захоронения был обнаружен факт трупоедства.

Явление каннибализма получило распространение в пик Голодомора, однако в делах голод умалчивается как таковой. В материалах же дел прослеживается очевидный фокус режима — люди, обвиненные в каннибализме, не хотели вступать в колхозы или имели недостаточно трудодней. Также жертвами режима становились украинцы, которые имели "неподходящее" классовое и социальное происхождение.

В документах прослеживаем "имеет 30 трудодней, деклассированный, разложившийся, дефективный элемент", "украинка, беспартийная, малограмотная, лодырь".

В общей сложности из более чем тысячи дел есть единичные случаи, когда человека направляли на психиатрическое лечение. Абсолютное большинство – отправляли в лагеря НКВД на строительство Беломорско-Балтийского канала.

"Важно, что МВД смогло эти исторические документы сохранить. У каждой семьи есть своя история Голодомора. Когда умирало по 5, а то и 10 детей. Семьи были в то время достаточно большими, однако нечего было есть. Когда забирали последний колосок. Об этом мы должны говорить. И говорить не только нашим детям в Украине, не только помнить, но и говорить всему миру. Чтобы такое не повторилось", — отмечает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что российские власти, похищая украинское зерно во время войны, преследуют лишь одну цель — повторить Голодомор уже в ХХІ веке.

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