Геноцидный обстрел Украины: что происходит с газовой инфраструктурой

Обстрел Украины / © ТСН

Россия 7 раз атаковала газовую инфраструктуру с октября, а энергетику — 5 раз. Несмотря на повреждения, ситуация «пока не критична».

Об этом Министерство энергетики Украины Светлана Гринчук сказала в эфире «Мы-Украина».

Министерша очертила масштабы российского террора против инфраструктуры, отметив, что враг бьет по разным целям с разной интенсивностью.

«Если говорить об электроэнергетике, то с начала октября это уже пятая столь массированная атака именно ракетами разного типа на энергообъекты. Если говорить о газовой инфраструктуре, то с начала октября это была уже седьмая столь большая атака», — сообщила Гринчук.

Она подчеркнула, что эта статистика не учитывает ежедневных атак «десятками, сотнями дронов».

Гринчук объяснила, что объекты пытаются защищать совместно с ПВО, также работает физическая защита. Однако эта защита не панацея.

«Работает физическая защита, но от баллистических ракет, к сожалению, в мире даже очень мало систем, которые могут позволить такое количество уничтожать и защитить объекты», — признала министерша.

Есть ли критическая ситуация с газом

Министр подтвердила, что 8 ноября газовая инфраструктура также была «частично повреждена».

«Уже удалось нашим газовикам отчасти и восстановить, и добычу, и работаем дальше. То есть здесь критической ситуации пока нет», — заверила она.

По словам Гринчук, для стабильности в течение отопительного сезона Украина работает над привлечением дополнительного импорта газа.

«Здесь есть колоссальная поддержка также со стороны наших международных партнеров, помогающих нам как финансово, так и физическим газом. И это позволяет нам действительно заполнить на тот уровень, который мы планировали в отопительный сезон, хранилище. И позволяет сейчас покрывать также потребление, которое у нас есть», — подытожила она.

Напомним, в ночь на 8 ноября Россия сменила тактику ударов: вместо стратегической авиации применила «Кинжалы», баллистику и тактические ракеты, сконцентрировавшись на Левобережье и центральных областях. По оценке полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, целью атаки было лишить регионы газа и электричества, а удар по жилому дому в Днепре, где погибли люди, стал частью этого террора. Эксперт предупреждает, что подобные массированные баллистические обстрелы могут повторяться.