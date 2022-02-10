Генпрокуратура Беларуси открыла "криминал" против мэра Днепра Филатова: что произошло

Генпрокуратура Беларуси открыла "криминал" против мэра Днепра Филатова: что произошло

В Беларуси заявляют, что такими действиями Филатов якобы "унизил национальную честь и достоинство белорусов".

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против мэра Днепра Бориса Филатова. Его обвиняют в разжигании национальной вражди. Все из-за того, что под зданием горсовета Днепра накануне заменили официальный флаг Беларуси на оппозиционный власти — историческое бело-красно-белое полотно.

Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры Беларуси.

"Подозреваемый, являясь должностным лицом, организовал снятие национального символа Республики Беларусь – Государственного флага, размещенного у входа в здание городского совета, и замену его на бело-красно-белое полотно", — говорится в сообщении.

Как отмечают белорусские правоохранители, такими действиями Филатов якобы "унизил национальную честь и достоинство белорусов, что "явно вредит тесным и дружеским связям наших народов"

Против мэра Днепра возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.130 УК РБ. Для организации досудебного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Беларусь.

Напомним, 10 февраля в МИД Беларуси вызвали посла Украины, требуя вернуть на флагшток города Днепра государственный белорусский флаг, который недавно был заменен на национальный бело-красно-белый.

Как пояснил сам Филатов на своей странице в Facebook, установка 2019 года возле администрации города флагштоков с флагами, символизирующими проживающие в городе национальные общины, была инициативой общественных активистов. Накануне те же активисты заменили государственный флаг Республики Беларусь на национальный.

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